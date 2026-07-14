Erlinq Holand ABŞ-dən 750 dollarlıq qeyri-adi suvenir gətirdi - VİDEO

İngiltərənin “Mançester Siti” futbol komandasının norveçli hücumçusu Erlinq Holand DÇ-2026-dan sonra qeyri-adi suveniri ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu Norveç millisinin İngiltərəyə 1:2 hesabı ilə uduzaraq turnirin 1/4 final mərhələsində mübarizəni dayandırmasından sonra Osloya qayıdıb. Holand təyyarədən enərkən qucağında içki şüşəsi tutan müqəvva yenot aparıb.
Hücumçunun “Whiskey Raccoon” adlanan suveniri ABŞ-nin Texas ştatında yerləşən “Wild Bill’s Western Store” mağazasından aldığı bildirilib. Məhsulun qiyməti 750 dollar (1275 AZN) təşkil edib.
Holand yenotla yanaşı, “Dolce & Gabbana” brendinə məxsus yol çantası ilə də görüntülənib. Norveçli futbolçunun bahalı çanta və qeyri-adi suvenirlə birlikdə çəkilən görüntüləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.