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U-20 basketbol millimiz Slovakiya ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
12 İyul 2026 12:20
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U-20 basketbol millimiz Slovakiya ilə qarşılaşacaq

Azərbaycanın 20 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi FIBA U-20 Avropa çempionatının B divizionunda növbəti oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, A qrupunda yer alan komandamız ikinci turda yarışın ev sahibi Slovakiya yığması ilə qarşılaşacaq.

Millimiz turnirin ilk oyununda İsveçlə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma rəqibin 85:58 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Azərbaycan yığması Slovakiyaya qarşı görüşdə ilk turdakı məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa və qrupda ilk qələbəsini qazanmağa çalışacaq.

Qeyd edək ki, Slovakiya ilə oyundan sonra millimizin növbəti rəqibi İrlandiya olacaq. Qarşılaşma iyulun 14-də keçiriləcək.

İdman.Biz
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