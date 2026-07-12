U-20 qızlar millimiz İsveçrə ilə 10-cu pillə uğrunda oynayacaq

Azərbaycanın 20 yaşadək qızlardan ibarət basketbol millisi FIBA Avropa çempionatının B divizionunda son oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandamız turniri 10-cu pillədə başa vurmaq uğrunda İsveçrə ilə qarşılaşacaq.
Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:15-də başlayacaq.
Millimiz debüt etdiyi yarışda indiyədək üç qələbə qazanıb. Komandamız qrup mərhələsində Albaniyanı 88:60, 9-14-cü yerlər uğrunda təsnifat mərhələsində isə Bosniya və Herseqovinanı 75:71 hesabı ilə məğlub edib.
Azərbaycan millisi son matçında Rumıniyadan üstün olub - 64:50. Komandamız İsveçrəni də məğlub edəcəyi təqdirdə turniri dörd qələbə ilə 10-cu pillədə başa vuracaq.