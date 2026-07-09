DÇ-2026: Bu axşam Fransa - Mərakeş dueli var

Futbol üzrə DÇ-2026-nın dörddəbir final mərhələsində bu gün Fransa və Mərakeş milli komandaları üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma ABŞ-də, Foxboro şəhərindəki “Gillette Stadium”da baş tutacaq.
Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək. Görüşü argentinalı hakim Fakundo Tello idarə edəcək.
Mundial iyunun 11-də start götürüb və iyulun 19-da başa çatacaq.
Qeyd edək ki, turnirin son qalibi Argentinadır. Komanda DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edib.