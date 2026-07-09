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DÇ-2026: Bu axşam Fransa - Mərakeş dueli var

DÇ-2026
Xəbərlər
9 İyul 2026 10:11
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DÇ-2026: Bu axşam Fransa - Mərakeş dueli var

Futbol üzrə DÇ-2026-nın dörddəbir final mərhələsində bu gün Fransa və Mərakeş milli komandaları üz-üzə gələcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma ABŞ-də, Foxboro şəhərindəki “Gillette Stadium”da baş tutacaq.

Matç Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək. Görüşü argentinalı hakim Fakundo Tello idarə edəcək.

Mundial iyunun 11-də start götürüb və iyulun 19-da başa çatacaq.

Qeyd edək ki, turnirin son qalibi Argentinadır. Komanda DÇ-2022-nin finalında Fransanı penaltilər seriyasında məğlub edib.

İdman.Biz
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