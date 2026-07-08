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Braziliya millisinin təyyarəsi yalnız bir oyunçu ilə vətənə qayıdıb

DÇ-2026
Xəbərlər
8 İyul 2026 19:44
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Braziliya millisinin təyyarəsi yalnız bir oyunçu ilə vətənə qayıdıb

Braziliya milli komandası 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırıldıqdan sonra yalnız bir oyunçu ilə - “Flamenqo”nun müdafiəçisi Danilo Luis da Silva ilə vətənə qayıdıb.

İdman.Biz bu barədə “Folha de S.Paulo” nəşrinə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, 26 braziliyalı oyunçunun hamısı 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final matçında Norveçə 2:1 hesabı ilə məğlub olduqdan dərhal sonra sərbəst buraxılıb. Lakin bir çox oyunçu başqa ölkələrə uçmaq qərarına gəlib. Onlar tətillərini orada keçirəcək və ya daha sonra mövsümöncəsi məşqlər üçün klublarına qoşulacaqlar.

Komandanın məğlubiyyətindən sonrakı gün baş məşqçi Karlo Ançelotti ailəsinin evi olduğu Kanadaya yola düşüb.

1/8 finalda Norveçə uduzmaqla Braziliya 21-ci əsrdə dünya çempionatında ən pis nəticəsini göstərib.

İdman.Biz
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