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U-20 basketbol millimiz Albaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq

Basketbol
Xəbərlər
5 İyul 2026 11:17
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U-20 basketbol millimiz Albaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq

20 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan basketbol millisi bu gün FIBA U-20 Qadınlar arasında Avropa çempionatının B divizionunda növbəti matçına çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız Bolqarıstanın Samokov şəhərində Albaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:15-də start götürəcək.

Qeyd edək ki, yığmamız tarixində ilk dəfə bu yaş qrupu üzrə qitə birinciliyində mübarizə aparacaq.

İyulun 12-dək keçiriləcək çempionatda Azərbaycan basketbolçuları Avropanın müxtəlif ölkələrindən olan rəqiblərlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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