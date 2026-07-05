U-20 basketbol millimiz Albaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq

20 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan basketbol millisi bu gün FIBA U-20 Qadınlar arasında Avropa çempionatının B divizionunda növbəti matçına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız Bolqarıstanın Samokov şəhərində Albaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.
Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21:15-də start götürəcək.
Qeyd edək ki, yığmamız tarixində ilk dəfə bu yaş qrupu üzrə qitə birinciliyində mübarizə aparacaq.
İyulun 12-dək keçiriləcək çempionatda Azərbaycan basketbolçuları Avropanın müxtəlif ölkələrindən olan rəqiblərlə qarşılaşacaq.