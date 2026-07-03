3 İyul 2026
AZ

Amil Həmzəyev: “İrlandiyanı da məğlub edərək qrupu ikinci pillədə başa vurmaq istəyirik”

Basketbol
Xəbərlər
3 İyul 2026 15:33
35
Amil Həmzəyev: “İrlandiyanı da məğlub edərək qrupu ikinci pillədə başa vurmaq istəyirik”

“Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq Avropa çempionatının (“EuroBasket 2029”) ilkin seçmə mərhələsində İrlandiyanı məğlub edərək A qrupunu ikinci pillədə başa vurmaq istəyir”.

Bu barədə Azərbaycanın basketbol millisinin kapitanı Amil Həmzəyev bildirib.

33 yaşlı oyunçu həmin qarşılaşmada rəqibə qalib gələcəklərinə inandığını vurğulayıb.

“İlkin seçmə mərhələdəki sonuncu matçda İrlandiya ilə üz-üzə gələcəyik. Həmin görüşdə də qələbə qazanmaq niyyətindəyik. Doğma meydanda azarkeşlərimizi sevindirmək istəyirik. Rəqibi məğlub edərək qrupu ikinci pillədə başa vurmağı planlaşdırırıq. Ümid edirəm ki, istəyimizə nail olacağıq”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.

A.Həmzəyev ötən gün səfərdə Lüksemburqa 76:74 hesabı ilə qalib gəldikləri oyuna toxunub:

“Çox vacib qələbə qazandıq. Komanda olaraq bunun fərqində idik. Seçmə mərhələdəki hər iki qalibiyyətimiz səfər qarşılaşmalarına təsadüf etdi. Lüksemburqla oyunda bizə çox adam dəstək oldu. Basketbolu sevən hər kəsə təşəkkür edirik. Bu rəqibə qarşı Bakıda da yaxşı oyun sərgiləmişdik. Amma son dəqiqələrdə qələbəni əldən verdik. Səfərdə isə bunun əvəzini çıxdıq. Artıq növbəti görüşə köklənəcəyik”.

Xatırladaq ki, bu nəticədən sonra xallarının sayını 7-yə çatdıran Azərbaycan millisi A qrupunda üçüncü pillədə qərarlaşıb. Lider Şimali Makedoniyanın 10, ikinci sıradakı Lüksemburqun 7, dördüncü yerdəki İrlandiyanın 6 xalı var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası Dünya Qadın Seriyasına başlayır
12:09
Basketbol

“Neftçi”nin 3x3 basketbol komandası Dünya Qadın Seriyasına başlayır

Paytaxt təmsilçisi ilk gündə Macarıstan və Slovakiya yığmaları ilə üz-üzə gələcək
Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib
2 İyul 23:14
Basketbol

Millimiz səfərdə Lüksemburq yığmasına qalib gəlib - YENİLƏNİB

Bu qalibiyyət millimizin qrupda ikinci qələbəsi olub
Evren Alkaya: “Avropa çempionatında məqsəd ilk növbədə qrupdan çıxmaqdır”
2 İyul 17:45
Basketbol

Evren Alkaya: “Avropa çempionatında məqsəd ilk növbədə qrupdan çıxmaqdır”

O, millinin turnirdəki əsas hədəflərindən danışıb
Azərbaycanın U-20 qız basketbol millisi Avropa çempionatına yollanıb
2 İyul 15:51
Basketbol

Azərbaycanın U-20 qız basketbol millisi Avropa çempionatına yollanıb

Yığmamız tarixində ilk dəfə FIBA U-20 Qadınlar arasında qitə birinciliyində çıxış edəcək
Basketbol millisinin baş məşqçisi: “Lüksemburqla görüş həlledici olacaq”
2 İyul 15:40
Basketbol

Basketbol millisinin baş məşqçisi: “Lüksemburqla görüş həlledici olacaq”

Millimiz EuroBasket 2029 seçməsində Lüksemburqla üz-üzə gələcək
“Los-Anceles Leykers” Lebron Ceymsin gedişini təsdiqləyib
30 İyun 21:14
Basketbol

“Los-Anceles Leykers” Lebron Ceymsin gedişini təsdiqləyib

Məlumatı klubun keçmiş sahibi Cini Bass təsdiq edib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib