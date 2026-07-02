Basketbol millimiz Lüksemburqla üz-üzə gələcək

Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq Avropa çempionatının (EuroBasket 2029) ilkin seçmə mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv beşinci turda səfərdə Lüksemburqla üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 21:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi iyulun 5-də Bakıda İrlandiya ilə qarşılaşacaq. Komanda hazırda beş xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Şimali Makedoniya səkkiz xalla liderdir, ikinci sıradakı Lüksemburqun altı, üçüncü mövqedəki İrlandiyanın beş xalı var.