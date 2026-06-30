DÇ-2026: Norveç Kot-d'İvuarla oyunda fasiləyə üstün yollanır - YENİLƏNİR + VİDEO

Kot-d'İvuar - Norveç matçında fasilədir.
İdman.Biz bildirir ki, ilk hissə norveçlilərin üstünlüyü ilə bitib - 1:0.
21:41
Kot-d'İvuar - Norveç matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Antonio Nusa hesabı açıb.
21:00
Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilir.
İdman.Biz bildirir ki, 1/8 finala çıxmaq uğrunda Kot-d'İvuar və Norveç milliləri qarşılaşırlar.
Matç “AT&T Stadium”da keçirilir. Baş hakim venesuelalı Xesus Valensueladır.
Kot-d'İvuar E qrupunda 6 xalla ikinci yeri tutub. Norveç isə 6 xalla I qrupunda ikinci olub.
Bu cütün qalibi 1/8 finalda Braziliya millisi ilə qarşılaşacaq.