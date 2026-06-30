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DÇ-2026: Norveç Kot-d'İvuarla oyunda fasiləyə üstün yollanır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 21:51
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DÇ-2026: Norveç Kot-d'İvuarla oyunda fasiləyə üstün yollanır

Kot-d'İvuar - Norveç matçında fasilədir.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissə norveçlilərin üstünlüyü ilə bitib - 1:0.

21:41

Kot-d'İvuar - Norveç matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Antonio Nusa hesabı açıb.

21:00

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin növbəti oyunu keçirilir.

İdman.Biz bildirir ki, 1/8 finala çıxmaq uğrunda Kot-d'İvuar və Norveç milliləri qarşılaşırlar.

Matç “AT&T Stadium”da keçirilir. Baş hakim venesuelalı Xesus Valensueladır.

Kot-d'İvuar E qrupunda 6 xalla ikinci yeri tutub. Norveç isə 6 xalla I qrupunda ikinci olub.

Bu cütün qalibi 1/8 finalda Braziliya millisi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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