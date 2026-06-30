30 İyun 2026
AZ

Hacı Əliyev: “Ronaldunun azarkeşiyəm, amma hazırda ən inamlı oyunu Argentina sərgiləyir”

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 17:08
125
Hacı Əliyev: “Ronaldunun azarkeşiyəm, amma hazırda ən inamlı oyunu Argentina sərgiləyir”

“Düşünürəm ki, Argentina dünya çempionu ola bilər. Fikrimcə, hazırda kuboku qazanmaq üçün ən real şans onlardadır”.

Bu sözləri sərbəst güləş üzrə ikiqat olimpiya mükafatçısı, üçqat dünya və dördqat Avropa çempionu Hacı Əliyev dünya çempionatı ilə bağlı danışarkən deyib.

Mundialın oyunlarını izlədiyini bildirən veteran idmançı favorit komandasının Portuqaliya millisi olduğunu desə də, hazırda ən inamlı oyunu Argentina yığmasının nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.

“Hamı bilir ki, Kriştianu Ronaldunun azarkeşiyəm. Amma təəssüf ki, Portuqaliya elə də yaxşı oyun nümayiş etdirmir. Mənə elə gəlir ki, hazırda ən baxımlı və inamlı futbolu Argentina oynayır. Komandada Lionel Messi kimi elə bir lider var ki, digər futbolçular da ona baxaraq daha böyük həvəslə mübarizə aparırlar. Bu səbəbdən Argentinanın turnirin qalibi olacağını düşünürəm”, - deyə o AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, Portuqaliya millisi iyulun 3-də 1/16 finalda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Argentina yığması isə bir gün sonra eyni raundda Kabo-Verde ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Özbəkistan millisinin futbolçularına DÇ-2026-dan sonra avtomobil hədiyyə edilə bilər
18:15
DÇ-2026

Özbəkistan millisinin futbolçularına DÇ-2026-dan sonra avtomobil hədiyyə edilə bilər

Mundialda iştirak edən komandaya “Malibu” markalı avtomobillərin verilməsi gözlənilir
Almaniya millisində penalti qalmaqalı: Zərbə vurmağa tərəddüd ediblər - VİDEO
18:05
DÇ-2026

Almaniya millisində penalti qalmaqalı: Zərbə vurmağa tərəddüd ediblər - VİDEO

Paraqvayla oyunda həlledici penaltini karyerasında ilk dəfə 11 metrlik zərbə yerinə yetirən Conatan Ta qaçırıb
Noyer səssizcə vidalaşdı: Bir kəlmə ilə millidə karyerasını bitirdi
17:45
DÇ-2026

Noyer səssizcə vidalaşdı: Bir kəlmə ilə millidə karyerasını bitirdi

Almaniya millisinin qapıçısı Paraqvayla oyundan sonra yığmadakı çıxışına son qoydu
Nikola Yurçeviç: “Portuqaliya çox güclü komandadır, amma şanslar bərabərdir”
14:22
DÇ-2026

Nikola Yurçeviç: “Portuqaliya çox güclü komandadır, amma şanslar bərabərdir”

Mütəxəssis turnirin ümumi mənzərəsinə dair də fikirlərini bölüşüb
Paraqvayın qələbəsini Çili prezidenti və mühafizəsi belə qeyd etdi - FOTO/VİDEO
14:03
DÇ-2026

Paraqvayın qələbəsini Çili prezidenti və mühafizəsi belə qeyd etdi - FOTO/VİDEO

Almaniyanı keçən komandanın uğuru Asunsionda böyük sevinc yaradıb
Braziliyalı rahibələr qələbə qoluna çılğın reaksiya verdilər - VİDEO
13:41
Futbol

Braziliyalı rahibələr qələbə qoluna çılğın reaksiya verdilər - VİDEO

Müqəddəs Məryəm monastırının rahibələri qarşılaşmanı canlı izləyiblər

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb