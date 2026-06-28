DÇ-2026-da pley-off həyəcanı başlayır - günün AFİŞASI

2026-cı il dünya çempionatında bu gün 1/16 final mərhələsinə start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, pley-offun ilk oyununda CAR və Kanada yığmaları üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Görüşdə qalib komanda 1/8 final mərhələsinə yüksələcək. Məğlub olan yığma isə mundialla vidalaşacaq.
Əsas vaxt heç-heçə başa çatarsa, əlavə vaxt oynanılacaq. Bu müddətdə də qalib müəyyənləşməsə, mərhələ adlayacaq komanda penaltilər seriyasında bəlli olacaq.
DÇ-2026, 1/16 final mərhələsi
23:00 CAR - Kanada.