28 İyul 2026
AZ

FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyul 2026 01:15
101
FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatı ilə bağlı tənqidlərə cavab olaraq nifrət dolu çıxışlara son qoyulmasını tələb edib.

İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçirilib.

“Gözəl oyunumuzu, duyğularımızı, şənliklərimizi, gülüşlərimizi, göz yaşlarımızı, sevincimizi qaçıran hər kəsə. Uşaqların, körpələrin, valideynlərin və nənə-babaların gözəl bir oyun üçün bir araya gəlməsini qaçıran hər kəsə. Oyunların bitdiyinə, bütün bu sevinci və birliyi qaçırdığınıza görə üzr istəyirəm. Nifrət və tənqidə o qədər qapıldığınıza görə üzr istəyirəm ki, hamısını qaçırdınız.

Qələm və kağızları ilə, ekranlarının arxasında oturub nifrət və yalan şayiələr yayanlara demək istəyirəm ki, siz arxayın oturarkən, FIFA olaraq biz ön cəbhədəyik, təşkilatlanırıq, çox çalışırıq və dünyanın ən yaxşı şousunu təqdim edirik. Siz gizlənərkən, biz Kanada, Meksika və ABŞ küçələrini araşdırırıq, azarkeşlərlə əlaqə qururuq, insanlarla ünsiyyət qururuq və hər kəsin təhlükəsizliyini təmin edirik. Siz bölünərkən, biz birləşirik. İnsanlar ailələr, azarkeşlər, bir nəfər kimi bir araya gəldilər.

Bu dünya çempionatı bəşəriyyəti ən yaxşı şəkildə tərənnüm etdi. Kiçik ölkələrdən olan komandaların ən nüfuzlu matçlarda qürurla oynadığını gördük. Onlar özünəinamlı idilər, peşəkarlar kimi davranırdılar və ölkələrini qürurlandırdılar. Ən əsası, onlar haradan gəlmələrindən asılı olmayaraq hər kəsin dünyanın bir hissəsi ola biləcəyinə və uğur qazana biləcəyinə ümid verdilər. Hamımız bərabərik - azarkeşlər, oyunçular və sadəcə insanlar. FIFA-da biz bu sevgi, sevinc və birlik anlarını izləməklə inanılmaz qürur və duyğu yaşayırıq.

Vaxtını və enerjisini bizdən nifrət etməyə sərf edənlər, xahiş edirəm bir anlıq düşünmək, düşünmək, dua etmək və ya matç izləmək və üzləri, gözləri, duyğuları müşahidə etmək üçün vaxt ayırın. Çünki yalnız gözəl oyunumuz hər kəsin birləşdiyi və yenidən birləşdiyi belə qeyri-adi bir şou yarada bilər.

Nəhayət, FIFA prezidenti olaraq, bu şouya nə qədər kiçik olsa da, töhfə verdiyim üçün inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Bu, gözəl bir hissdir! Hər kəsə böyük sevgi ilə”, - İnfantino FIFA-nın rəsmi saytında verdiyi açıqlamada yazıb.

İspaniya son dünya çempionu olub. DÇ-2026-nın finalında İspaniya milli komandası Argentina ilə qarşılaşıb. Oyun əsas vaxtda 0:0 hesabı ilə başa çatıb, lakin əlavə vaxtda Avropa komandası qələbə qolunu (1:0) vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu məlum olub
27 İyul 19:41
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən yaxşı qolu məlum olub - VİDEO

Səsvermədə Kabral Eldor Şomurodovu (Özbəkistan) və Uilson İsidoru (Haiti) geridə qoyub
İnfantino Argentina millisini təriflədi: “Möhtəşəm çıxış etdiniz”
26 İyul 15:48
DÇ-2026

İnfantino Argentina millisini təriflədi: “Möhtəşəm çıxış etdiniz”

FIFA prezidenti 2026 Dünya Çempionatının finalçısının turnirdəki çıxışını yüksək qiymətləndirib
Ronaldonun həyat yoldaşından DÇ-2026 ilə bağlı özəl paylaşım - VİDEO
26 İyul 13:56
DÇ-2026

Ronaldonun həyat yoldaşından DÇ-2026 ilə bağlı özəl paylaşım - VİDEO

Selina Loks çempionat zamanı Ronaldo Nazario ilə ABŞ-də keçirdiyi günlərdən qalan videonu sosial şəbəkədə yayımlayıb
İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidentinə məktub yazıb
26 İyul 03:10
Dünya futbolu

İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidentinə məktub yazıb

Argentina DÇ-2026-nın final oyununda İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub
De la Fuente Kukurelyadan verdiyi vədi yerinə yetirməsini gözləyir
24 İyul 10:53
DÇ-2026

De la Fuente Kukurelyadan verdiyi vədi yerinə yetirməsini gözləyir

DÇ-2026-dan əvvəl verilən zarafatcıl vəd yenidən gündəmə gəlib
De la Fuente Argentina oyunçularının davranışı barədə: “Qəbuledilməzdir”
24 İyul 01:36
DÇ-2026

De la Fuente Argentina oyunçularının davranışı barədə: “Qəbuledilməzdir”

Finaldan sonra Molina Rodrinin qaçarkən sinəsinə yumruq vurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO
25 İyul 21:27
Cüdo

Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində ilk yarış günü bitib - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışa sabah yekun vurulacaq
Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub