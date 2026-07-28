FİFA prezidenti DÇ-2026 ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

FİFA prezidenti Canni İnfantino 2026-cı il dünya çempionatı ilə bağlı tənqidlərə cavab olaraq nifrət dolu çıxışlara son qoyulmasını tələb edib.
İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il dünya çempionatı üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçirilib.
“Gözəl oyunumuzu, duyğularımızı, şənliklərimizi, gülüşlərimizi, göz yaşlarımızı, sevincimizi qaçıran hər kəsə. Uşaqların, körpələrin, valideynlərin və nənə-babaların gözəl bir oyun üçün bir araya gəlməsini qaçıran hər kəsə. Oyunların bitdiyinə, bütün bu sevinci və birliyi qaçırdığınıza görə üzr istəyirəm. Nifrət və tənqidə o qədər qapıldığınıza görə üzr istəyirəm ki, hamısını qaçırdınız.
Qələm və kağızları ilə, ekranlarının arxasında oturub nifrət və yalan şayiələr yayanlara demək istəyirəm ki, siz arxayın oturarkən, FIFA olaraq biz ön cəbhədəyik, təşkilatlanırıq, çox çalışırıq və dünyanın ən yaxşı şousunu təqdim edirik. Siz gizlənərkən, biz Kanada, Meksika və ABŞ küçələrini araşdırırıq, azarkeşlərlə əlaqə qururuq, insanlarla ünsiyyət qururuq və hər kəsin təhlükəsizliyini təmin edirik. Siz bölünərkən, biz birləşirik. İnsanlar ailələr, azarkeşlər, bir nəfər kimi bir araya gəldilər.
Bu dünya çempionatı bəşəriyyəti ən yaxşı şəkildə tərənnüm etdi. Kiçik ölkələrdən olan komandaların ən nüfuzlu matçlarda qürurla oynadığını gördük. Onlar özünəinamlı idilər, peşəkarlar kimi davranırdılar və ölkələrini qürurlandırdılar. Ən əsası, onlar haradan gəlmələrindən asılı olmayaraq hər kəsin dünyanın bir hissəsi ola biləcəyinə və uğur qazana biləcəyinə ümid verdilər. Hamımız bərabərik - azarkeşlər, oyunçular və sadəcə insanlar. FIFA-da biz bu sevgi, sevinc və birlik anlarını izləməklə inanılmaz qürur və duyğu yaşayırıq.
Vaxtını və enerjisini bizdən nifrət etməyə sərf edənlər, xahiş edirəm bir anlıq düşünmək, düşünmək, dua etmək və ya matç izləmək və üzləri, gözləri, duyğuları müşahidə etmək üçün vaxt ayırın. Çünki yalnız gözəl oyunumuz hər kəsin birləşdiyi və yenidən birləşdiyi belə qeyri-adi bir şou yarada bilər.
Nəhayət, FIFA prezidenti olaraq, bu şouya nə qədər kiçik olsa da, töhfə verdiyim üçün inanılmaz dərəcədə qürur duyuram. Bu, gözəl bir hissdir! Hər kəsə böyük sevgi ilə”, - İnfantino FIFA-nın rəsmi saytında verdiyi açıqlamada yazıb.
İspaniya son dünya çempionu olub. DÇ-2026-nın finalında İspaniya milli komandası Argentina ilə qarşılaşıb. Oyun əsas vaxtda 0:0 hesabı ilə başa çatıb, lakin əlavə vaxtda Avropa komandası qələbə qolunu (1:0) vurub.