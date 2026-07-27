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Bu gün Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatı start götürəcək

Güləş
Xəbərlər
27 İyul 2026 09:28
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Bu gün Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatı start götürəcək

Bu gün Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatı start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək mundialın ilk yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə qarşılaşmalar baş tutacaq.

Yarış proqramına əsasən, saat 17:15-də çempionatın açılış mərasimi keçiriləcək. Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayacaq.

Azərbaycan millisinin ilk gün üçün görüşləri:

48 kq, 1/8 final

Ömər Salmanov - Avinaş Çetake (Hindistan)

55 kq, təsnifat mərhələsi

Qurban Məcnunov - Alixan Minazarov (Qırğızıstan)

65 kq, təsnifat mərhələsi

Orxan Həbibli - Qaspar Sançez (Çexiya)

80 kq, təsnifat mərhələsi

İsfahan Həsənov - Toma Yelenç (Xorvatiya)

110 kq, təsnifat mərhələsi

Emin Baxşəliyev – Andrey Simiç (Serbiya)

Qeyd edək ki, yarış avqustun 2-də yekunlaşacaq.

İdman.Biz
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