Bu gün Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatı start götürəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək mundialın ilk yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə qarşılaşmalar baş tutacaq.
Yarış proqramına əsasən, saat 17:15-də çempionatın açılış mərasimi keçiriləcək. Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayacaq.
Azərbaycan millisinin ilk gün üçün görüşləri:
48 kq, 1/8 final
Ömər Salmanov - Avinaş Çetake (Hindistan)
55 kq, təsnifat mərhələsi
Qurban Məcnunov - Alixan Minazarov (Qırğızıstan)
65 kq, təsnifat mərhələsi
Orxan Həbibli - Qaspar Sançez (Çexiya)
80 kq, təsnifat mərhələsi
İsfahan Həsənov - Toma Yelenç (Xorvatiya)
110 kq, təsnifat mərhələsi
Emin Baxşəliyev – Andrey Simiç (Serbiya)
Qeyd edək ki, yarış avqustun 2-də yekunlaşacaq.