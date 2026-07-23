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Bakıda güləş ulduzları azarkeşlərlə görüşəcək

Güləş
Xəbərlər
23 İyul 2026 11:09
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Bakıda güləş ulduzları azarkeşlərlə görüşəcək

Bakıda keçiriləcək U-17 dünya çempionatı çərçivəsində Azərbaycanın Olimpiya, dünya və Avropa çempionları azarkeşlərlə görüşəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “İmza mərasimi” zamanı güləş həvəskarları tanınmış idmançılarla görüşmək, onlardan imza almaq və xatirə şəkli çəkdirmək imkanı əldə edəcəklər.

Görüşlərin proqramı aşağıdakı kimidir:

27 iyul – Fərid Mansurov, Afina-2004 Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu (15:30–16:00);

28 iyul – Taleh Məmmədov, Belqrad-2022 dünya çempionatının bürünc mükafatçısı (14:45–15:15);

29 iyul – Rəsul Çunayev, Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı (13:45–14:15);

30 iyul – Rafiq Hüseynov, Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc mükafatçısı (14:45–15:15);

31 iyul – Toğrul Əsgərov, London-2012 Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu, Rio-2016 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı (14:45–15:15);

1 avqust – Namiq Abdullayev, Atlanta-1996 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı, Sidney-2000 Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu (14:45–15:15).

İmza mərasimləri Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, güləş üzrə U-17 dünya çempionatı iyulun 27-dən avqustun 2-dək Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

Dünya Güləş Birliyi (UWW) tərəfindən təsdiqlənmiş yekun iştirakçı siyahısına əsasən, mötəbər yarışda 663 idmançı, 272 məşqçi, 64 beynəlxalq hakim iş başında olacaq. Ümumilikdə 1100-dən artıq qonaq dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycana təşrif buyuracaq.

İdman.Biz
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