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Güləş üzrə dünya çempionatında ilk rəqiblərimiz müəyyənləşib - FOTO

Güləş
Xəbərlər
26 İyul 2026 23:47
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Güləş üzrə dünya çempionatında ilk rəqiblərimiz müəyyənləşib - FOTO

Bakıda güləş üzrə U-17 dünya çempionatına sabah start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq mundialın ilk günündə yunan-Roma güləşçiləri xalça üzərinə çıxacaqlar.

Bu gün yarışın püşkatma mərasimi keçirilib. Püşkün nəticəsinə əsasən, Azərbaycan təmsilçilərinin ilk rəqibləri də müəyyənləşib.

45 kq, Təsnifat mərhələsi

Əli Cavadlı – Oqnyan Burqazov (Bolqarıstan)

48 kq, 1/8 final

Ömər Salmanov – Avinaş Çetake (Hindistan)

51 kq, Təsnifat mərhələsi

Abdulrəhman Hüseynli – Kuanişbek Janqajol (Qazaxıstan)

55 kq, Təsnifat mərhələsi

Qurban Məcnunov – Alixan Minazarov (Qırğızıstan)

60 kq, Təsnifat mərhələsi

Elmir Çərkəzov – Nurali Askar (Qazaxıstan)

65 kq, Təsnifat mərhələsi

Orxan Həbibli – Qaspar Sançez (Çexiya)

71 kq, Təsnifat mərhələsi

Nadir Həsənov – Mahdi Azizboyev (Tacikistan)

80 kq, Təsnifat mərhələsi

İsfahan Həsənov – Toma Yelenç (Xorvatiya)

92 kq, Təsnifat mərhələsi

Zöhrab Səfərov – Hlib Yevsieyev (Ukrayna)

110 kq, Təsnifat mərhələsi

Emin Baxşəliyev – Andrey Simiç (Serbiya)

Xatırladaq ki, ilkin mərhələ görüşləri 10:30-da start götürəcək. 17:15-də yarışın açılış mərasimi, 18:00-da isə yarımfinallar başlayacaq.

İdman.Biz
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