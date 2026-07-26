Toral Bayramov “Şaxtyor”la oyuna start heyətdə başlayacaq

Azərbaycan millisinin və Türkiyənin “Bursaspor” futbol komandasının müdafiəçisi Toral Bayramov Arda Turanın rəhbərlik etdiyi Ukraynanın “Şaxtyor” komandası ilə yoxlama oyununa start heyətdə başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin üzvü bu gün keçiriləcək qarşılaşmada Bursa təmsilçisinin əsas heyətində yer alıb.
“Bursaspor” - “Şaxtyor” yoxlama görüşü Bursa Atatürk İdman Kompleksinin Matlı stadionunda keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Toral Bayramov cari ilin 25 may tarixində “Qarabağ”dan ayrılaraq “Bursaspor”a keçib. Azərbaycan millisinin üzvü Türkiyə təmsilçisi ilə üçillik müqavilə imzalayıb.
25 yaşlı futbolçu “Qarabağ”ın əsas komandasında 2020-ci ildən çıxış edib. O, Ağdam təmsilçisinin heyətində beş dəfə Azərbaycan çempionu olub və iki dəfə ölkə kubokunu qazanıb.