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Vinisius “Arsenal”a keçsə, komandanın ən çox qazananı olacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 20:13
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Vinisius “Arsenal”a keçsə, komandanın ən çox qazananı olacaq

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının hücumçusu Vinisius karyerasını İngiltərənin “Arsenal” komandasında davam etdirə bilər.

İdman.Biz "The Times"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi braziliyalı vingerin transferi variantını nəzərdən keçirir. Buna Vinisiusla “Real Madrid” arasında müqavilənin uzadılması ilə bağlı fikir ayrılıqlarının yaranması səbəb olub. Futbolçu “Arsenal”a keçəcəyi halda komandanın ən yüksək maaş alan oyunçusu olmalıdır.

“Arsenal”da ən yüksək maaşı Bukayo Saka alır. İngiltərəli futbolçunun vergilər çıxılmadan illik qazancı təxminən 15,6 milyon funtdur (35,3 milyon manat).

Vinisius “Real Madrid”də vergilər ödənildikdən sonra ildə təxminən 14,9 milyon avro (28,8 milyon manat) qazanır. Madrid təmsilçisi yeni müqavilədə ona 20 milyon avrodan (38,7 milyon manat) çox illik maaş təklif edir. Braziliyalı futbolçu isə təxminən 30 milyon avro (58 milyon manat) tələb edir.

İdman.Biz
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