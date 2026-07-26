İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının prezidentinə məktub yazıb

FİFA prezidenti Canni İnfantino Argentina Futbol Assosiasiyasının (AFA) rəhbəri Klaudio Tapiaya məktub yazıb.
İdman.Biz bildirir ki, Argentina DÇ-2026-nın final oyununda İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub.
“Argentina futbolu üçün bu vacib nəticə münasibətilə bir daha səmimi təbriklərimi bildirmək istəyirəm.
2026 FİFA Dünya Kuboku möhtəşəm matçlar, yeni ümidlərin ortaya çıxması, böyük idman xadimlərinin iştirakı və azarkeşlərlə dolu stadionlarda hökm sürən qeyri-adi atmosferlə yadda qalan unudulmaz bir futbol bayramı kimi xatırlanacaq.
“Albiceleste”nin möhtəşəm çıxışı da bu turnirin dünyada milyonlarla futbol azarkeşini valeh edən müstəsna bir hadisəyə çevrilməsinə həlledici töhfə verdi.
Xahiş edirəm, bu möhtəşəm nəticəyə töhfə verən hər kəsə: oyunçulara, məşqçi Lionel Skaloniyə, məşqçi və tibb heyətinə və əlbəttə ki, turnir boyu komandanı müşayiət edən və dəstəkləyən saysız-hesabsız azarkeşə səmimi təbriklərimi çatdırın.
Bu qələbələr həmişə davamlı işin, peşəkarlığın və Detallara diqqət, eləcə də futbola olan ehtiras, sədaqət və sevgi. Bu, gözəl bir idman növüdür. Bütün bunlar gələcək üçün çox ümidvericidir və şübhəsiz ki, Argentina futbolunun daha böyük uğurlarına yol açacaq.
Cənab Prezident, qarşıdan gələn yarışlarda sizə uğurlar arzulayıram və tezliklə yenidən görüşməyi ümid edirəm”, - “Daily Mail” qəzeti İnfantinonun məktubundan sitat gətirir.