“Porto” yoxalama oyununda “Aston Villa”nı məğlub edib

Porto və Birminhemin "Aston Villa" komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatdı.
İdman.Biz xəbər verur ju, Portuqaliya klubu oyunu 2:1 hesabı ilə qazanıb.
Braziliyalı Uilyam Qomes matçın ilk qolunu vurub. "Porto"nun hücumçusu oyunun əvvəlində, beşinci dəqiqədə fərqlənib. Birminhemlilərin hücumçusu Luka Linç 12-ci dəqiqədə bərabərlik qolunu vurdu. İlk hissənin sonlarında, 41-ci dəqiqədə hücumçu Pepe Portuqaliya klubuna üstünlük qazandırdı. Komandalar ikinci hissədə qol vurmadılar.
Ötən mövsüm "Aston Villa" İngiltərə Premyer Liqasında 65 xal qazanaraq dördüncü yeri tutub. Unai Emerinin komandası həmçinin Avropa Liqasının qalibi olub. "Porto" 2025/2026 mövsümündə Portuqaliya çempionu olub.