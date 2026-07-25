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“İpsviç” Yaponiya millisinin hücumçusu ilə müqavilə imzalayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 23:26
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“İpsviç” Yaponiya millisinin hücumçusu ilə müqavilə imzalayıb

Növbəti mövsümdən etibarən İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edəcək “İpsviç Taun” klubu Yaponiya millisinin hücumçusu Dayzen Maedanı aldığını açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, transfer rəsmi olaraq İngiltərə klubunun mətbuat xidməti tərəfindən komandanın rəsmi saytında açıqlanıb.

28 yaşlı hücumçu 2029-cu ilin yayına qədər üç illik müqavilə imzalayıb. Medianın məlumatına görə, transfer haqqı 11,7 milyon avro olub.

Bu yay Maeda 2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən dünya çempionatında iştirak edib və Yaponiya ilə birlikdə 1/16 finala yüksəlib. Pley-offun ilk turunda yaponlar Braziliyaya 2:1 hesabı ilə məğlub olublar. Maeda üç oyunda iştirak edib və bir qol vurub.

İdman.Biz
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