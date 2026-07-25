“Real”da Endrikin bu yay klubdan gedəcəyini istisna etmirlər

Braziliya millisinin hücumçusu Endrik bu yay “Real Madrid”dən ayrıla bilər.
İdman.Biz bu barədə ESPN-ə istinadən məlumat verir.
Hazırda “Los Blancos” və digər klublar arasında Hendrikin transferi ilə bağlı konkret danışıqlar aparılmadığı bildirilir, baxmayaraq ki, “Los Blancos” bu yay onun satılması ehtimalını istisna etmir.
Endrik 2025/2026 mövsümünün ikinci yarısını Fransanın “Lion” klubunda icarə əsasında keçirib və orada bütün yarışlarda 21 oyunda səkkiz qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 40 milyon avrodur.