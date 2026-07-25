PSJ Suzukinin transferi üçün Şevalyeni qurban verməyə hazırdır

PSJ “Parma”nın yapon qapıçısı Dzion Suzuki üçün təklif irəli sürüb.
İdman.Biz “La Gazzetta dello Sport”a istinadən bildirir ki, parislilər 23 yaşlı yaponiyalı futbolçuya yer açmaq üçün fransız qapıçı Lyuk Şevalyeni qurban verməyə hazırdırlar.
Mənbənin məlumatına görə, Suzuki PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrikenin marağına biganə deyil. "Yuventus" və "Aston Villa"nın da maraq göstərdiyi oyunçu gələcəyini düşünür.
Suzuki 2002-ci ilin yayında ABŞ-da anadan olub. Anası yapon, atası isə qanalı əsilli amerikalıdır. Suzuki 2026-cı il dünya çempionatında Yaponiyanın qapıçısı olub. Rusiyalı Matvey Safonov ötən mövsüm PSJ-nin əsas qapıçısı olub.