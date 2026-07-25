“Vilyarreal” yoldaşlıq oyununda PSV üzərində inamlı qələbə əldə edib

PSV və “Vilyarreal” arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç “Vilyarreal”ın 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
“Vilyarreal”ın hücumçusu Jorj Mikautadze 66-cı dəqiqədə hesabı açdı. Yarımmüdafiəçi Şeyx Tidian Tiam 72-ci dəqiqədə İspaniya klubunun üstünlüyünü ikiqat artırdı. Üç dəqiqə sonra PSV-nin müdafiəçisi Mauro Junior fərqi azaltdı, lakin cəmi bir dəqiqə sonra “Villarreal”ın hücumçusu Pau Kabanes Eyndhoven komandasının qapısına üçüncü qolu vurdu.
PSV Erediviziyada birinci yeri tutaraq 2025/26 mövsümündə Niderland çempionu olub.
“Vilyarreal” ötən mövsüm 38 matçda 72 xal qazanaraq İspaniya La Liqasının turnir cədvəlində üçüncü yeri tutub.