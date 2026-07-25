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“Fənərbağça” Rafael Leao ilə bağlı iddiaları yalanladı

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 21:08
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“Fənərbağça” Rafael Leao ilə bağlı iddiaları yalanladı

“Fənərbağça” klubu “Milan”dan Rafael Leao və “Ştutqart”dan Ermedin Demiroviç ətrafındakı transfer şayiələri ilə bağlı açıqlama yayıb.

İdman.Biz bildirir ki, mətbuatda “Fənərbağça” və “Qalatasaray”ın Leao uğrunda mübarizə apardıqları bildirilirdi.

"Bu gün mətbuatda klubumuzun "Ştutqart"da oynayan Ermedin Demiroviçlə maraqlandığı iddia edilən xəbərlər tamamilə əsassızdır. "Fənərbağça" İdman Klubu sözügedən oyunçu ilə bağlı heç bir transfer cəhdi etməyib.

Eynilə, Rafael Leao üçün transfer haqqı və əmək haqqı da daxil olmaqla təxminən 100 milyon avro təklif etdiyimizlə bağlı iddialar da yalandır. Oyunçuya və ya onun klubuna belə bir təklif edilməyib.

Yeganə diqqətimiz UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində "Qurnik" ilə cavab oyunumuza və növbəti mərhələyə yüksəlməyimizə yönəlib.

Bu müddət ərzində azarkeşlərimizi yerinə yetirilməmiş transfer cəhdlərini real kimi təqdim etməklə və ya gündəmimizdə olmayan oyunçular haqqında iddialar yaratmaqla diqqətimizi yayındırmağa çalışan spekulyativ xəbərlərə inanmamağa çağırırıq", - klubun açıqlamasında deyilir.

İdman.Biz
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