“Tottenhem”in eks-futbolçusu “Uokinq”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb

İngiltərə millisinin keçmiş hücumçusu Cermeyn Defo sosial mediada İngiltərə Milli Liqasının beşinci liqasında yer alan “Uokinq” futbol klubunun baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, bu ilin mart ayında klubun rəhbərliyinə keçmişdi.
“[Rəhbərliklə] son müzakirələrdən sonra təsdiqləyə bilərəm ki, [son müzakirələrdən] sonra "Uokinq Futbol Klubu"nun baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verməyim barədə qarşılıqlı razılığa gəldik. Təəssüf ki, vəziyyət sonda bu vəzifədə davam etməyimi qeyri-mümkün etdi. Klubda olduğum müddətdə gördüyüm işlərlə son dərəcə fəxr edirəm və həqiqətən də xüsusi bir şey qurduğumuza inanırdım.
Kluba rəhbərlik etmək imkanı verdiyinə görə Todd Consona təşəkkür etmək istəyirəm. Azarkeşlərə və ən əsası, həqiqətən üzr istədiyim oyunçulara son dərəcə minnətdaram. Komanda fantastikdir və onlara gələn mövsümdə uğurlar arzulayıram. Yolumuzun bu qədər tez başa çatmasına çox məyus oldum, amma Pol Brasvel, Karl Halabi və mənim klubda qurduğumuz şeylərlə fəxr edirəm.
“Uokinq” futbol klubunda keçirdiyim vaxt menecer kimi bir təcrübə idi və bu, şübhəsiz ki, məni daha güclü edəcək və karyeramın növbəti mərhələsinə hazırlayacaq”.