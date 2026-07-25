Rodri “Real Madrid”lə müqavilə şərtlərini razılaşdırdı

“Mançester Siti”nin və İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Rodri Madrid “Real”ı ilə şəxsi müqaviləsinin şərtlərini razılaşdırıb.
İdman.Biz insayder Matteo Morettoya istinadən xəbər verir ki, futbolçu İspaniya klubuna keçidə razılıq verib.
Bununla belə, “Real”la "Mançester Siti" arasında yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı danışıqlar hələ başlamayıb. Madrid təmsilçisi İngiltərə klubu ilə transfer məbləği barədə razılığa gəlmək üçün uyğun məqamı gözləyir.
Bundan əvvəl “Mançester Siti”nin Rodri üçün təxminən 60-70 milyon avro tələb edə biləcəyi bildirilirdi. 30 yaşlı yarımmüdafiəçinin İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda, “Mançester Siti” rəsmiləri bildiriblər ki, onlar hələlik “Real”dan rəsmi təklif almayıblar və ispaniyalı futbolçunun transferi ilə bağlı heç bir danışıqlar aparmayıblar.