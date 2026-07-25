“Lion” “Yuventus”la Opendanın icarəsi barədə razılığa gəlib

“Lion” hücumçu Lui Opendanın icarəsi barədə “Yuventus”la şifahi razılığa gəlib.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
İcarə müqaviləsinə əsasən, Fransa klubu oyunçunun bütün maaşını ödəyəcək və həmçinin “Yuventus” klubuna 3 milyon avro ödəyəcək. İcarə müqaviləsində satın alma seçimi yoxdur.
Ötən mövsüm Lui Openda bütün turnirlərdə 37 oyunda meydana çıxıb və iki qol vurub. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur. Belçikalı futbolçu əvvəllər “RB Leypsiq”, “Lans”, “Vitess” və “Brügge”də oynayıb.