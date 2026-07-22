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Bu gün UEFA Konfrans Liqasında altı oyun keçiriləcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 İyul 2026 10:24
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Bu gün UEFA Konfrans Liqasında altı oyun keçiriləcək

Bu gün, iyulun 22-də UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində altı oyun baş tutacaq.

Oyun proqramına “Neftçi” - Minsk “Dinamo”sunun görüşü start verəcək. Bakıda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

Saat 21:00-da İrlandiyanın “Bohemians” klubu Kosovo təmsilçisi “Balkani”ni qəbul edəcək.

Türkiyənin “Başakşehir” komandası isə doğma meydanda Finlandiyanın Turku şəhərini təmsil edən “İnter”lə üz-üzə gələcək. Matç saat 21:45-də başlayacaq.

Saat 22:00-da Şimali Makedoniyanın “Vardar” klubu Latviyanın RFS “Riqa” komandası ilə qarşılaşacaq.

Slovakiyanın Trnava şəhərini təmsil edən “Spartak” isə saat 22:30-da Bolqarıstanın ÇSKA 1948 klubunu qəbul edəcək.

Oyun proqramına Serbiyanın Pançevo şəhərini təmsil edən "Jelezniçar"la Portuqaliyanın "Braqa" komandası arasında keçiriləcək görüş yekun vuracaq. Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək.

Bütün matçlar iki oyundan ibarət qarşıdurmaların ilk görüşləridir. Cavab oyunları iyulun 28-30-da keçiriləcək.

22 iyulun oyun cədvəli:

20:00. “Neftçi” – “Dinamo” (Minsk)

21:00. “Bohemians” – “Balkani”

21:45. “Başakşehir” – “İnter” (Turku)

22:00. “Vardar” – RFS “Riqa”

22:30. “Spartak” (Trnava) – ÇSKA 1948

23:00. “Jelezniçar” (Pançevo) – “Braqa”

İdman.Biz
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