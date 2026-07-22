Bu gün UEFA Konfrans Liqasında altı oyun keçiriləcək

Bu gün, iyulun 22-də UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsi çərçivəsində altı oyun baş tutacaq.
Oyun proqramına “Neftçi” - Minsk “Dinamo”sunun görüşü start verəcək. Bakıda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.
Saat 21:00-da İrlandiyanın “Bohemians” klubu Kosovo təmsilçisi “Balkani”ni qəbul edəcək.
Türkiyənin “Başakşehir” komandası isə doğma meydanda Finlandiyanın Turku şəhərini təmsil edən “İnter”lə üz-üzə gələcək. Matç saat 21:45-də başlayacaq.
Saat 22:00-da Şimali Makedoniyanın “Vardar” klubu Latviyanın RFS “Riqa” komandası ilə qarşılaşacaq.
Slovakiyanın Trnava şəhərini təmsil edən “Spartak” isə saat 22:30-da Bolqarıstanın ÇSKA 1948 klubunu qəbul edəcək.
Oyun proqramına Serbiyanın Pançevo şəhərini təmsil edən "Jelezniçar"la Portuqaliyanın "Braqa" komandası arasında keçiriləcək görüş yekun vuracaq. Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək.
Bütün matçlar iki oyundan ibarət qarşıdurmaların ilk görüşləridir. Cavab oyunları iyulun 28-30-da keçiriləcək.
22 iyulun oyun cədvəli:
20:00. “Neftçi” – “Dinamo” (Minsk)
21:00. “Bohemians” – “Balkani”
21:45. “Başakşehir” – “İnter” (Turku)
22:00. “Vardar” – RFS “Riqa”
22:30. “Spartak” (Trnava) – ÇSKA 1948
23:00. “Jelezniçar” (Pançevo) – “Braqa”