“Neftçi”nin qadın futbolçulardan ibarət komandası “Buduçnost”la üz-üzə

Bu gün “Neftçi”nin qadın futbolçulardan ibarət komandası 2026/2027 mövsümündə UEFA Çempionlar Liqasında ilk oyununa çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin birinci təsnifat mərhələsində Monteneqronun “Buduçnost” klubu ilə qarşılaşacaq.
Birinci qrupun yarımfinal matçı Yunanıstandakı Veria stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, cütün qalibi finalda PAOK (Yunanıstan) – “Hapoel” (Yerusalim, İsrail) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq. Qalib komanda ikinci təsnifat mərhələsinə yüksələcək.