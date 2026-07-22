UEFA-dan “CSKA Sofia”ya ağır cəza - Bakıya azarkeşsiz gəlirlər

“Qarabağ” futbol klubunun UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi “CSKA Sofia” UEFA tərəfindən cəzalandırılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bolqarıstan təmsilçisi turnirin birinci təsnifat mərhələsində İrlandiyanın “Derri Siti” klubuna qarşı səfərdə keçirdiyi oyunda baş verən hadisələrə görə sanksiyaya məruz qalıb.
Belə ki, “CSKA Sofia”nın azarkeşləri meydana müxtəlif əşyalar atıb, iğtişaş törədib və stadiona ziyan vurub. Bundan əlavə, fanatların irqçi davranışlara yol verdiyi də müəyyənləşib.
Bu səbəbdən UEFA Bolqarıstan klubunu 50 min avro məbləğində cərimələyib. Eyni zamanda, “CSKA Sofia”nın avrokuboklarda növbəti səfər oyununa azarkeş aparmasına qadağa qoyulub.
Bu cəza “Qarabağ”la qarşılaşmaya təsadüf edəcək. Beləliklə, “CSKA Sofia”nın azarkeşləri iyulun 23-də Bakıda keçiriləcək görüşü tribunadan izləyə bilməyəcəklər.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda iyulun 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda “CSKA Sofia” klubunu qəbul edəcək. Saat 20:00-da başlayacaq görüşün cavab qarşılaşması isə bir həftə sonra Sofiyada keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Ağdam təmsilçisi Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində İslandiyanın “Vestri” klubunu hər iki oyunda 3:0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib.