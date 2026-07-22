Nüfuzlu statistika qurumu Messini DÇ-2026-nın ən yaxşı futbolçusu seçdi

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası (IFHHS) DÇ-2026-nın ən yaxşı futbolçusunu müəyyənləşdirib.
İdman.Biz Statistikası Federasiyasının yaydığı məlumata əsasən xəbər verir ki, bu ada 39 yaşlı Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messi layiq görülüb.
“Seçim statistik göstəricilər əsasında aparılıb. Bizim versiyamıza görə, Messi ən yaxşı futbolçudur”, - deyə federasiyanın yaydığı açıqlamada bildirilib.
Argentinalı hücumçu başa çatan dünya çempionatında hesabına səkkiz qol və dörd məhsuldar ötürmə yazdırıb.