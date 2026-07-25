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Azərbaycanda futbol klubu 400 min manata satıldı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 17:48
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Azərbaycanda futbol klubu 400 min manata satıldı

“Cəbrayıl” futbol klubu növbəti mövsümdə Birinci Liqada çıxış etməyəcək. “Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Cavid Hüseynovla Şahin Məmmədovun həmtəsisçisi olduğu klub satılıb.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən şəxslər klubu gəncəli iş adamlarına satıblar.

“Gəncəbasar” futbol klubu məhz “Cəbrayıl”ın hüquqi varisi olacaq. Tərəflər 400 min manata bazarlıq ediblər. Gəncəli iş adamları hüquqi sənədləri sahmana saldıqdan sonra komandanın adı dəyişdiriləcək.

“Gəncəbasar”ın idarəçiləri tanınmış “Kəpəz”in İdarə Heyətinin sabiq sədri - ötən mövsümün əvvəlində istefaya gedən Namiq Qədirov və sabiq icraçı direktor İlqar Nadiri olacaqlar.

İdman.Biz
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