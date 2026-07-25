Azərbaycan çempionatının ən yaxşı 10 transferi: “Qarabağ”, “Neftçi” və “Sabah” kimi düşərgəsinə qatdı? - İDMAN.BİZ-İN İCMALI

Azərbaycan futbolunda yay transfer pəncərəsinin bağlanmasına hələ xeyli vaxt qalsa da, Premyer Liqa klubları artıq yerli səviyyəni aşan bir sıra diqqətçəkən keçidlər həyata keçiriblər. Ölkə çempionu milli komanda və Avropa turnirləri təcrübəsinə malik futbolçularla güclənib, “Sabah” sürətli və gənc heyət qurmağa davam edib, “Neftçi” isə bir neçə problemli mövqeyi eyni vaxtda gücləndirməyə çalışıb.
İdman.biz xəbər verir ki, Azərbaycanda rəsmi yay transfer pəncərəsi sentyabrın 10-dək davam edəcək. Buna görə də bu reytinq iyulun 25-nə olan vəziyyəti əks etdirir və qarşıdakı həftələrdə dəyişə bilər. Siyahı hazırlanarkən futbolçunun əvvəlki klubunun səviyyəsi, beynəlxalq təcrübəsi, yaşı, yeni komandanın ehtiyaclarına uyğunluğu və çempionata mümkün təsiri nəzərə alınıb.
İdman.biz redaksiyası mövsümlərarası fasilədə artıq rəsmən təsdiqlənmiş ən maraqlı 10 keçidi müəyyənləşdirib.
1. Bruno Lanqa: “Almeriya” → “Qarabağ”
Hazırda yayın əsas transferi “Qarabağ”ın Mozambik millisinin sol cinah müdafiəçisi Bruno Lanqanı heyətinə qatmasıdır.
28 yaşlı futbolçu İspaniyanın “Almeriya” klubundan transfer olunub və Ağdam təmsilçisi ilə üçillik müqavilə imzalayıb. Lanqa artıq “Qarabağ”ın avrokubok sifarişinə daxil edilib və Azərbaycan çempionunun heyətində oyun vaxtı almağa başlayıb.
Bu keçidin əsas dəyəri futbolçunun adının məşhurluğundan daha çox, alışdığı yarış səviyyəsi ilə bağlıdır. Müdafiəçi İspaniyada çıxış edib, La Liqa klublarına qarşı oyun təcrübəsi qazanıb və müntəzəm olaraq Mozambik millisinə dəvət olunur.
Lanqa bütün sol cinahı bağlamağa qadirdir. O, hücumlara fəal qoşulmaq üçün kifayət qədər sürətlidir, eyni zamanda daha ehtiyatlı müdafiə sistemində oynamaq təcrübəsinə malikdir. Daxili çempionatda təşəbbüsə demək olar ki, daim nəzarət edən “Qarabağ” üçün cinah müdafiəçilərinin hücumda genişlik yaratması və top itkisindən sonra sürətlə geri qayıtması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bu transferə sol cinahda mümkün dəyişikliklərə hazırlıq kimi də baxmaq olar. Komanda inkişafı üçün uzun illər tələb olunmayan, artıq formalaşmış futbolçu əldə edib.
Yekun nəticə: yayın ən statuslu və potensial olaraq ən etibarlı transferi.
2. Cebrail Makreçkis: “Ferentsvaroş” → “Qarabağ”
Çempionun daha bir güclü transferi latviyalı futbolçu Cebrail Makreçkis olub.
“Qarabağ” Macarıstanın “Ferentsvaroş” klubu ilə razılığa gəlib və 26 yaşlı oyunçu ilə 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. O, yeni komandasında 25 nömrəli formanı geyinəcək.
Makreçkis universallığı ilə seçilir. O, müdafiənin sağ cinahında, yarımmüdafiədə və cinahın daha ön mövqeyində çıxış edə bilir. Futbolçu Almaniyada yetişib, Dortmund “Borussiya”sının ikinci komandasında oynayıb, daha sonra isə “Ferentsvaroş”un vacib üzvlərindən birinə çevrilib.
Onun avrokubok təcrübəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. “Ferentsvaroş” da “Qarabağ” kimi UEFA turnirlərinin təsnifat və əsas mərhələlərində müntəzəm çıxış etməyə, nəticə təzyiqi altında oynamağa və fərqli üslublu rəqiblərlə qarşılaşmağa öyrəşib.
Makreçkis çempionatın ən parlaq siması olmaya bilər, lakin ən faydalı yeni oyunçulardan birinə çevrilmək potensialına malikdir. Belə futbolçular məşqçiyə əvəzləmə etmədən komandanın strukturunu dəyişməyə, zədə və cəzalar zamanı bir neçə mövqeni bağlamağa imkan verir.
Nəticə: transfer pəncərəsinin ən funksional keçidi ola bilər.
3. Martin Zlomisliç: “Riyeka” → “Qarabağ”
Martin Zlomisliçin transferi “Qarabağ”ın ən maraqlı transferlərindən biridir.
Bosniyalı qapıçı Xorvatiyanın “Riyeka” klubundan alınıb. Futbolçu Bosniya və Herseqovina millisində çıxış təcrübəsinə malikdir, əvvəlki klubu ilə Xorvatiya çempionu və ölkə kubokunun qalibi olub.
Belə qapıçının dəvət olunması “Qarabağ”ın yalnız daxili çempionatı deyil, avrokubokları da düşündüyünü göstərir. Beynəlxalq səviyyədə qapıçının səhvinin qiyməti daha yüksəkdir, onun topla oynamaq və hücumların başlanmasında iştirak etmək bacarığı isə komandanın taktikasının bir hissəsinə çevrilir.
Zlomisliç qapıçı üçün kifayət qədər gəncdir, lakin artıq yüksək təzyiqli matçların təcrübəsini toplayıb. Bununla yanaşı, o, matçın böyük hissəsini rəqib meydanında keçirən komandaya uyğunlaşmalıdır. Belə oyunlarda qapıçı uzun müddət işsiz qala, sonra isə bir anda oyuna qoşulmalı olur.
Qapı xəttində yaranan rəqabət çempion üçün əlavə resursa çevrilməlidir. Bosniyalı futbolçu dərhal dəyişməz əsas qapıçı olmasa belə, onun gəlişi mövqenin ümumi səviyyəsini yüksəldir.
Yekun nəticə: ilk növbədə Avropa üçün həyata keçirilmiş transfer.
4. Zakaria Savo: “Yurqorden” → “Qarabağ”
26 yaşlı isveçli hücumçu Zakaria Savo “Yurqorden”dən keçdikdən sonra “Qarabağ”la üçillik müqavilə imzalayıb. Klub transfer kampaniyasının əvvəlində sövdələşməni rəsmən açıqlayıb.
Savo “Qarabağ”ın əsas problemlərindən birini həll etməyə — cərimə meydançasındakı effektivliyi yüksəltməyə kömək etməlidir. Ağdam təmsilçisi müntəzəm olaraq çoxsaylı hücumlar qurur, lakin bəzi matçlarda hücumları bir toxunuşla tamamlaya, hava toplarını qazana və mərkəz müdafiəçilərini özünə bağlaya biləcək forvard çatışmır.
İsveçli buna uyğun fiziki göstəricilərə malikdir və komandanın bir çox hücumameyilli futbolçusundan daha birbaşa üslubda oynaya bilir. Bununla da “Qarabağ” qısa ötürmələr və kombinasiyalarla qurulan ənənəvi hücumlara alternativ qazanır.
Savonun yeni komandasında ilk matçlardan qol vurması diqqətçəkəndir. Lakin yoxlama görüşləri və avrokubokların ilkin mərhələləri onun bütün mövsüm ərzində sıx müdafiəyə qarşı sabit qol vurub-vurmayacağını müəyyənləşdirmək üçün hələ kifayət deyil.
Yekun nəticə: çempionun yeni əsas hücumçusu olmağa başlıca namizəd.
5. Timoteuş Puxaç: “Holştayn Kil” → “Sabah”
Bu keçid digər transferlərin əksəriyyətindən fərqlənir. Puxaç artıq “Sabah”da icarə əsasında çıxış etmişdi, indi isə Bakı klubu onun transfer hüquqlarını Almaniyanın “Holştayn Kil” klubundan tam şəkildə alıb.
Polşalı müdafiəçi ilə üçillik müqavilə imzalanıb. O, ötən mövsüm “Sabah”ın heyətində bütün turnirlərdə 33 matç keçirib, iki qol vurub və 12 məhsuldar ötürmə edib. Puxaç Polşa millisində, Almaniyanın “Union Berlin”, Türkiyənin “Trabzonspor” və Yunanıstanın “Panatinaikos” klublarında çıxış təcrübəsinə malikdir.
Məhz təsdiqlənmiş səviyyə bu sövdələşməni ən etibarlı keçidlərdən birinə çevirir. Yeni legionerdən fərqli olaraq, Puxaç çempionatı, komanda yoldaşlarını, məşqçilər korpusunun tələblərini və Bakıdakı həyatın xüsusiyyətlərini artıq bilir.
Cinah müdafiəçisi üçün 12 məhsuldar ötürmə çox ciddi göstəricidir. Bu statistika polşalının sadəcə hücumları dəstəkləmədiyini, onların tamamlanmasına birbaşa təsir etdiyini göstərir.
“Sabah” mücərrəd potensiala malik deyil, ötən mövsüm komandanın ən yaxşı futbolçularından biri olan oyunçunu əldə edib. Çempionluq uğrunda mübarizə aparmaq və avrokuboklarda irəliləmək istəyən klub üçün belə bir futbolçunun saxlanılması səs-küylü yeni transfer qədər əhəmiyyətlidir.
Yekun nəticə: yayın ən çox sınaqdan çıxmış və ən az riskli sövdələşməsi.
6. Endryu Qravilyon: “Peskara” → “Neftçi”
“Neftçi”nin əsas yeni futbolçularından biri mərkəz müdafiəçisi Endryu Qravilyondur.
Bakı klubu Qvadelupa millisinin 28 yaşlı üzvü ilə ikiillik müqavilə bağlayıb. Müdafiəçi əvvəllər Milan “İnter”inə məxsus olub, “Loryan”, “Reyms”, “Torino”, “Sassuolo” və digər Avropa klublarında çıxış edib. O, Qvadelupa millisində 19 matç keçirib və iki qol vurub.
Son mövsümlərdə “Neftçi”nin müdafiədə, xüsusilə rəqibin müdafiədən hücuma sürətli keçidləri zamanı müntəzəm problemləri yaranıb. Qravilyon yaxşı fiziki göstəricilərə, yüksək səviyyədə oyun təcrübəsinə malikdir və həm mərkəzdə, həm də üçlü müdafiənin sağında çıxış edə bilər.
Lakin əvvəlki klubların adları özlüyündə uğura zəmanət vermir. “Neftçi” daha əvvəl də maraqlı tərcümeyi-hala malik, lakin Azərbaycanda liderə çevrilməyən oyunçular dəvət edib. Buna görə Qravilyonun fərdi səviyyəsi ilə yanaşı, Yuri Vernidubun quracağı ümumi müdafiə sistemi də mühüm rol oynayacaq.
Düzgün uyğunlaşacağı halda, bu müdafiəçi yenilənmiş komandanın əsas simalarından birinə çevrilə bilər.
Yekun nəticə: “Neftçi”nin ən statuslu transferi və müdafiənin potensial lideri.
7. Ksander Severina: “Makkabi” Hayfa → “Sabah”
“Sabah” Kurasao millisinin 25 yaşlı vingeri Ksander Severina ilə “2+1” sistemi üzrə müqavilə imzalayıb.
Futbolçu “Makkabi” Hayfadan transfer olunub. O, daha əvvəl Niderlandın “Den Haaq”, Serbiyanın “Partizan” və Portuqaliyanın “Kaza Pia” klublarında çıxış edib. Transfer zamanı Severinanın Kurasao millisində beş oyunu var idi.
Bu keçid “Sabah”ın oyun üslubuna uyğun görünür. Komanda açıq zonalarda oynamağı, hücum xəttində mövqelərini dəyişməyi və fərdi epizodları həll etməyi bacaran sürətli, texnikalı futbolçulara üstünlük verir.
Severina hər iki cinahda çıxış edə, fərdi oyunu üzərinə götürə və müdafiədən hücuma keçidi sürətləndirə bilər. Azərbaycan çempionatında, xüsusilə cinah müdafiəçilərinin arxasında boşluq qoyan rəqiblərə qarşı onun sürəti ciddi silaha çevrilə bilər.
Bununla yanaşı, oyunçu hücumların son mərhələsində sabitliyini artırmalıdır. Vinger üçün rəqibi effektli şəkildə keçməkdən əlavə, müntəzəm qol vurmaq və məhsuldar ötürmələr vermək də vacibdir.
Yekun nəticə: Premyer Liqanın ən baxımlı yeni oyunçularından birinə çevrilə bilər.
8. Lyubomir Tupta: AEL → “Neftçi”
“Neftçi” hücum xəttini 28 yaşlı slovakiyalı forvard Lyubomir Tupta ilə də gücləndirib.
Klub iyunun sonunda hücumçunun transferini rəsmən açıqlayıb. Azərbaycana gəlməzdən əvvəl futbolçu Yunanıstanda çıxış edib, daha öncə isə İtaliya, Çexiya və Polşada oynayıb.
Tupta həm mərkəz hücumçusu, həm də cinahda oynaya bilir. Bu, Vernidubun komandası üçün mühüm keyfiyyətdir, çünki rəqibdən asılı olaraq sxemi və hücumun xarakterini dəyişməyə imkan verir.
Vensan Abubakarın gedişindən sonra “Neftçi” hücum xəttini yenidən formalaşdırmalı idi. Slovakiyalının adı kamerunlu forvard qədər məşhur olmasa da, fəal pressinq və daimi hərəkət tələb edən intensiv futbola daha uyğun ola bilər.
Əsas sual onun məhsuldarlığı ilə bağlıdır. Tupta hər mövsüm sabit şəkildə 15–20 qol vuran forvard statusunda gəlmir. Buna görə də yalnız sistem üçün faydalı oyunçu deyil, komandanın əsas qol mənbələrindən biri ola biləcəyini sübut etməlidir.
Yekun nəticə: “Neftçi”nin hücumuna ağıllı, lakin nəticəsinə zəmanət verilməyən gücləndirmə.
9. Patrik Orfe Mbina: “Maribor” → “Sabah”
Puxaç kimi Mbina da artıq “Sabah”da icarə əsasında oynamışdı. Bakı klubu yayda müqavilədə nəzərdə tutulmuş satınalma hüququndan istifadə edib və qabonlu hücumçu ilə yeni üçillik müqavilə imzalayıb.
Fevralda komandaya qoşulduqdan sonra Mbina 11 matç keçirib, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. O, eyni zamanda Qabon millisinin üzvüdür.
Onun statistikası hələlik fövqəladə görünmür, lakin transfer hüquqlarının alınması məşqçilər korpusunun futbolçuya etimadını göstərir. Mbina fiziki cəhətdən güclüdür, müdafiəçilərlə mübarizə aparmağı və daha hərəkətli tərəfdaşları üçün boşluqlar yaratmağı bacarır.
Texnikalı vingerlərin və hücumameyilli yarımmüdafiəçilərin çox olduğu heyətdə güclü mərkəz hücumçusunun olması balans üçün vacibdir. Bu, xüsusilə dərin müdafiə olunan və favoriti daha çox cinah ötürmələrindən istifadə etməyə məcbur edən rəqiblərlə oyunlarda əhəmiyyət daşıyır.
İndi Mbina növbəti mərhələyə keçməli və məhsuldarlığını artırmalıdır. Tam mövsümöncəsi hazırlıqdan sonra uyğunlaşma ilə bağlı bəhanələr əvvəlki qədər əsaslı olmayacaq.
Yekun nəticə: potensialını hələ tam açmamış futbolçunun məntiqli transferi.
10. Eyden Makkarti: “Kayzer Çifs” → “Sabah”
Reytinqin son pilləsində ən perspektivli, eyni zamanda ən az proqnozlaşdırılan yeni oyunçulardan biri qərarlaşıb.
“Sabah” CAR-dan olan 22 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə “3+1” sistemi üzrə müqavilə imzalayıb. Makkarti “Kayzer Çifs” klubunun yetirməsidir və Cənubi Afrika Respublikasının U-23 millisində çıxış edir.
Bu, dərhal media effekti yaratmaqdan daha çox, futbolçunun inkişafına hesablanmış transferdir. Gənc müdafiəçi Avropa futbol mühitinə keçmək imkanı əldə edir, “Sabah” isə uğurlu uyğunlaşma halında bazar qiyməti ciddi şəkildə arta biləcək oyunçu qazanır.
Makkarti müdafiəyə atletizm və sürət əlavə etməlidir. Lakin o, tamamilə fərqli çempionata, yeni dilə, daha mövqeli futbol üslubuna və matçların əksəriyyətində birinci nömrə kimi çıxış edən komandanın tələblərinə uyğunlaşmalıdır.
Belə transferlər ya çox uğurlu sərmayəyə çevrilir, ya da futbolçunun sabit əsas heyət üzvü ola bilmədiyi uzunmüddətli uyğunlaşma prosesi ilə nəticələnir. Məhz buna görə Makkarti hələlik yalnız onuncu pillədədir.
Yekun nəticə: gələcəyə hesablanan ən maraqlı transfer.