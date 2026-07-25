“Seltik” “Milan”la heç-heçə etdi, Duran qol və məhsuldar ötürmə ilə fərqləndi - VİDEO

Şotlandiyanın “Seltik” və İtaliyanın “Milan” komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Şotlandiyanın Qlazqo şəhərindəki “Seltik Park” stadionunda baş tutub və 2:2 hesablı heç-heçə ilə bitib.
Oyunda hesabı yay transfer pəncərəsində “Qarabağ”dan “Seltik”ə keçmiş hücumçu Kamilo Duran oyunun 11-ci dəqiqədə açıb. Yarımmüdafiəçi Ceyms Forrest 27-ci dəqiqədə İtaliya komandasına qarşı ikinci qolu vurub. Bu dəfə Duran Forrestə məhsuldar ötürmə edib. “Milan”ın hücumçusu Françesko Kamarda 47-ci dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbə endirərək hesab arasındakı fərqi azaldıb. Altı dəqiqə sonra Kamarda ikinci qolu vuraraq hesabı 2:2 edib.
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“Seltik” 2025/26 mövsümündə Şotlandiya Premyer Liqasının turnir cədvəlində üçüncü yeri tutub. Ötən mövsüm “Milan” 38 matçda 70 xalla Seriya A turnir cədvəlində beşinci yerdə qərarlaşıb.
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