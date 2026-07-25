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“Seltik” “Milan”la heç-heçə etdi, Duran qol və məhsuldar ötürmə ilə fərqləndi - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 İyul 2026 20:10
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“Seltik” “Milan”la heç-heçə etdi, Duran qol və məhsuldar ötürmə ilə fərqləndi

Şotlandiyanın “Seltik” və İtaliyanın “Milan” komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Şotlandiyanın Qlazqo şəhərindəki “Seltik Park” stadionunda baş tutub və 2:2 hesablı heç-heçə ilə bitib.

Oyunda hesabı yay transfer pəncərəsində “Qarabağ”dan “Seltik”ə keçmiş hücumçu Kamilo Duran oyunun 11-ci dəqiqədə açıb. Yarımmüdafiəçi Ceyms Forrest 27-ci dəqiqədə İtaliya komandasına qarşı ikinci qolu vurub. Bu dəfə Duran Forrestə məhsuldar ötürmə edib. “Milan”ın hücumçusu Françesko Kamarda 47-ci dəqiqədə penaltidən dəqiq zərbə endirərək hesab arasındakı fərqi azaldıb. Altı dəqiqə sonra Kamarda ikinci qolu vuraraq hesabı 2:2 edib.

“Seltik” 2025/26 mövsümündə Şotlandiya Premyer Liqasının turnir cədvəlində üçüncü yeri tutub. Ötən mövsüm “Milan” 38 matçda 70 xalla Seriya A turnir cədvəlində beşinci yerdə qərarlaşıb.

İdman.Biz
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