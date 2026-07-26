“Yuventus” yoldaşlıq oyununda "Standard”ı minimal hesabla məğlub edib

Belçikanın "Standard" və İtaliyanın "Yuventus" komandaları arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Turin klubunun 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Yuventus"un yarımmüdafiəçisi Fabio Miretti oyunun yeganə qolunu 55-ci dəqiqədə vurub.
"Standard" ötən mövsüm Belçika liqasının turnir cədvəlində 30 oyundan 40 xal toplayaraq səkkizinci yeri tutub.
"Yuventus" 2025/26 mövsümündə İtaliya A Seriyasının turnir cədvəlində altıncı yeri tutub. 2025/26 UEFA Çempionlar Liqasında Turin klubu 1/16 finala yüksəlib və burada Türkiyənin "Qalatasaray" komandasına məğlub olub.