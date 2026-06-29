Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında tatamiyə çıxacaq

Bu gün İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Azərbaycan millisi altı çəki dərəcəsində 10 idmançı ilə mübarizəyə qoşulacaq.
Oğlanların yarışında 50 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaq Nihad Ağayev ilk görüşündə Macarıstan təmsilçisi Levente Naqi ilə üz-üzə gələcək.
Qələbə qazanacağı təqdirdə o, Almaniyadan Aaron Coşua Kellerlə Macarıstan idmançısı arasında keçiriləcək qarşılaşmanın qalibi ilə görüşəcək. Eyni çəkidə Fərid Rzazadə isə Ermənistan təmsilçisi Armen Matevosyanla qarşılaşacaq. O, növbəti mərhələyə yüksələrsə, Yunanıstandan Dimitrios Qulosla duelinin qalibi ilə üz-üzə gələcək.
55 kq çəki dərəcəsində Rza Xəlilli mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq və Rumıniya cüdoçusu Nikita Qutu ilə qarşılaşacaq. Həmin çəkidə 1/8 finaldan çıxış edəcək İbrahim Talıbov isə Fransa təmsilçisi Noham Benkrouidemlə Bolqarıstan idmançısı Aleksandar Vuşev arasında keçiriləcək görüşün qalibi ilə tatamiyə çıxacaq.
60 kq çəki dərəcəsində Mehman Əsgərov ilk mərhələdə Ermənistan təmsilçisi Narek Nahapetyanla İsveç cüdoçusu Adam Kostoyev arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Qızların yarışında 40 kq çəki dərəcəsində Zəhra Quliyeva 1/8 finalda İsrail təmsilçisi Aviqayil Qat Mualemlə qarşılaşacaq. Sunay Salamova isə eyni mərhələdə İspaniya cüdoçusu Kandela Kosta Kabana ilə mübarizə aparacaq.
44 kq çəki dərəcəsində Pərvin Sevxanlı 1/16 finalda Serbiya təmsilçisi Yelena Tanaçkovla, Fatimə Abdullayeva isə Slovakiya idmançısı Silvia Kilaçkova ilə üz-üzə gələcək.
48 kq çəki dərəcəsində isə Könül Eyvazlı yarışa 1/8 finaldan başlayacaq. Azərbaycan cüdoçusunun rəqibi Avstriyadan Jasmina Mantayeva ilə Almaniya təmsilçisi Mia Mari Beermann arasında keçiriləcək qarşılaşmanın qalibi olacaq.