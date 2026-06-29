29 İyun 2026
AZ

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında tatamiyə çıxacaq

Cüdo
Xəbərlər
29 İyun 2026 10:28
84
Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında tatamiyə çıxacaq

Bu gün İspaniyanın Las-Palmas-de-Qran-Kanariya şəhərində yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Avropa çempionatına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Azərbaycan millisi altı çəki dərəcəsində 10 idmançı ilə mübarizəyə qoşulacaq.

Oğlanların yarışında 50 kq çəki dərəcəsində mübarizəyə 1/8 finaldan başlayacaq Nihad Ağayev ilk görüşündə Macarıstan təmsilçisi Levente Naqi ilə üz-üzə gələcək.

Qələbə qazanacağı təqdirdə o, Almaniyadan Aaron Coşua Kellerlə Macarıstan idmançısı arasında keçiriləcək qarşılaşmanın qalibi ilə görüşəcək. Eyni çəkidə Fərid Rzazadə isə Ermənistan təmsilçisi Armen Matevosyanla qarşılaşacaq. O, növbəti mərhələyə yüksələrsə, Yunanıstandan Dimitrios Qulosla duelinin qalibi ilə üz-üzə gələcək.

55 kq çəki dərəcəsində Rza Xəlilli mübarizəyə 1/16 finaldan başlayacaq və Rumıniya cüdoçusu Nikita Qutu ilə qarşılaşacaq. Həmin çəkidə 1/8 finaldan çıxış edəcək İbrahim Talıbov isə Fransa təmsilçisi Noham Benkrouidemlə Bolqarıstan idmançısı Aleksandar Vuşev arasında keçiriləcək görüşün qalibi ilə tatamiyə çıxacaq.

60 kq çəki dərəcəsində Mehman Əsgərov ilk mərhələdə Ermənistan təmsilçisi Narek Nahapetyanla İsveç cüdoçusu Adam Kostoyev arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə üz-üzə gələcək.

Qızların yarışında 40 kq çəki dərəcəsində Zəhra Quliyeva 1/8 finalda İsrail təmsilçisi Aviqayil Qat Mualemlə qarşılaşacaq. Sunay Salamova isə eyni mərhələdə İspaniya cüdoçusu Kandela Kosta Kabana ilə mübarizə aparacaq.

44 kq çəki dərəcəsində Pərvin Sevxanlı 1/16 finalda Serbiya təmsilçisi Yelena Tanaçkovla, Fatimə Abdullayeva isə Slovakiya idmançısı Silvia Kilaçkova ilə üz-üzə gələcək.

48 kq çəki dərəcəsində isə Könül Eyvazlı yarışa 1/8 finaldan başlayacaq. Azərbaycan cüdoçusunun rəqibi Avstriyadan Jasmina Mantayeva ilə Almaniya təmsilçisi Mia Mari Beermann arasında keçiriləcək qarşılaşmanın qalibi olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
Cüdoçularımız Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır
28 İyun 22:32
Cüdo

Cüdoçularımız Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

Azərbaycan yeniyetmələrin qitə birinciliyində 17 idmançı ilə təmsil olunacaq
Azərbaycanlı hakim Sindao Qran-prisində ədaləti qoruyur - FOTO
28 İyun 22:04
Cüdo

Azərbaycanlı hakim Sindao Qran-prisində ədaləti qoruyur - FOTO

Nazim Umbayev Çində keçirilən turnirdə beynəlxalq hakimlər arasında yer alıb
Qusarda 73 cüdoçunun iştirakı ilə region birinciliyi keçirilib - FOTO
28 İyun 21:13
Cüdo

Qusarda 73 cüdoçunun iştirakı ilə region birinciliyi keçirilib - FOTO

U-17 yeniyetmələr arasında yarış ölkə birinciliyinə seçim xarakteri daşıyıb
Azərbaycan millisi Sindao Qran-prisini dörd medalla başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 İyun 15:13
Cüdo

Azərbaycan millisi Sindao Qran-prisini dörd medalla başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Camal Qamzatxanov son yarış günündə beşinci olub
Zelim Tçkayev: “Hidayət Heydərovla rəqabət məni daha güclü edir”
28 İyun 13:59
Cüdo

Zelim Tçkayev: “Hidayət Heydərovla rəqabət məni daha güclü edir”

Azərbaycanlı cüdoçu Sindao Qran-prisində qazandığı qızıl medaldan sonra əsas hədəfinin Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək