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Noyer səssizcə vidalaşdı: Bir kəlmə ilə millidə karyerasını bitirdi

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 17:45
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Noyer səssizcə vidalaşdı: Bir kəlmə ilə millidə karyerasını bitirdi

Futbol üzrə Almaniya millisinin qapıçısı Manuel Noyer milli komandada karyerasını yenidən başa vurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 40 yaşlı qolkiper DÇ-2026-nın 1/16 finalında Paraqvaya məğlubiyyətdən sonra “Bild” nəşrinə açıqlamasında qərarını təsdiqləyib.

Oyundan sonra Noyerdən bunun onun millidə son oyunu olub-olmadığı soruşulub. Təcrübəli qapıçı sualı qısa cavabla təsdiqləyib: “Bəli”.

Beləliklə, 2014-cü ilin dünya çempionu ikinci dəfə Almaniya millisindən ayrılıb. Noyer daha əvvəl iki il öncə yığma karyerasını bitirsə də, baş məşqçi Yulian Naqelsmann onu DÇ-2026 üçün komandaya qayıtmağa razı salıb.

Paraqvayla oyunda Noyer penaltilər seriyasında bir zərbəni dəf etsə də, Almaniyanı turnirdə saxlaya bilməyib. Əsas və əlavə vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatan qarşılaşmada Almaniya penaltilərdə 3:4 hesabı ilə uduzub və 1/16 finalda mübarizəni dayandırıb.

Bu məğlubiyyətlə Noyerin Almaniya millisindəki uzun və uğurlu karyerası da yekunlaşıb.

İdman.Biz
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