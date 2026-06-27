Bu gün Bakıda UFC turniri keçiriləcək

Bu gün Bakıda keçiriləcək Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) ikinci turnirində azarkeşləri maraqlı qarşılaşmalar gözləyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq “UFC Fight Night Baku”nun ilkin döyüşləri saat 17:00-da, əsas kard isə saat 20:00-da start götürəcək.
Gecənin əsas döyüşündə Azərbaycan döyüşçüsü Rafael Fiziyev yüngül çəkidə meksikalı Manuel Torreslə üz-üzə gələcək.
Gecədə digər azərbaycanlı UFC təmsilçiləri də oktaqona çıxacaqlar. Nazim Sadıxov braziliyalı Mateus Kamilo ilə, Fərman Həsənov amerikalı Erik Nolanla, Tahir Abdullayev isə braziliyalı Ceferson Nasimento ilə qüvvəsini sınayacaq.
“UFC Fight Night Baku”nun görüşləri
İlkin görüşlər
Tahir Abdullayev (Azərbaycan) – Cefferson Nasimento (Braziliya)
Bekzat Almakhan (Qazaxıstan) - Jan Matsumoto (Braziliya)
Daniil Donçenko (Ukrayna) - Teodor Berggen (İsveç)
Kaan Ofli (Avstraliya) - Xavyer Reyes (Kolumbiya)
Nursulton Ruziboev (Özbəkistan) - Andrey Pulyaev (Rusiya)
Abdul Rahman Yahyaev (Türkiye) - Culius Uolker (ABŞ)
Fərman Həsənov (Azərbaycan) - Erik Nolan (ABŞ)
Əsas döyüşlər
Abus Maqomedov (Almaniya) - Mixal Olekseyçuk (Polşa)
İkram Aliskerov (Rusiya) - Brunno Ferreyra (Braziliya)
Asu Almabayev (Qazaxıstan) - Çarlz Conson (ABŞ)
Nazim Sadıxov (Azərbaycan) - Mateus Kamilo (Braziliya)
Şarabutdin Maqomedov (Rusiya) - Mişel Pereyra (Braziliya)
Rafael Fiziyev (Azərbaycan) - Manuel Torres (Meksika)
Qeyd edək ki, UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib.