25 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Bosniya - Qətərlə oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
25 İyun 2026 00:08
152
DÇ-2026: Bosniya - Qətərlə oyununda ikinci hissədir

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Bosniya irəlidədir - 2:1.

23:53

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında birinci hissə bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra avropalılar irəlidədirlər - 2:1.

23:44

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 43-cü dəqiqədə qətərli Hasan Əl-Haydos hesabı dəyişib - 1:2.

23:36

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 34-cü dəqiqədə qətərli Sultan Əl-Brake öz qapısına qol vurub.

23:30

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 29-cu dəqiqədə bosniyalı Kərim-Sem Alaybeqoviç hesabı açıb.

23:00

Futbol üzrə dünya çempionatında Qətər və Bosniya və Herseqovina milliləri C qrupunda son tur matçına çıxıblar.

İdman.Biz bildirir ki, matç ABŞ-ın Sietl şəhərindəki “Lumen Field” stadionunda keçirilir.

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır.

Qətərlə Bosniya və Herseqovina qrupda hərəyə 1 xal toplayıblar. Qətər ilk oyunda İsveçrə ilə heç-heçə edib – 1:1, ikinci turda isə Kanadaya böyük hesabla məğlub olub – 0:6. Bosniya və Herseqovina isə ilk oyunda Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə oynayıb, ikinci turda isə İsveçrəyə 1:4 hesabı ilə uduzub.

Pley-offa nəzəri şanslarını saxlamaq üçün bu komandalardan biri bu gün qələbə qazanmalıdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın legionerləri Fransanın dünya çempionu olacağına əmindirlər
00:25
DÇ-2026

“Qarabağ”ın legionerləri Fransanın dünya çempionu olacağına əmindirlər - VİDEO

Hər üç oyunçu çempionatın qalibi olaraq Fransanı gördüklərini açıqlayıblar
DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb
00:17
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə Kanada ilə oyunda fərqi artırıb - YENİLƏNİR + VİDEO

İsveçrə qrup lideri və meydan sahibləri Kanadaya qarşı oynayır
Zədəli Kone Kanadanın oyununa əlil arabasında gəlib
00:04
DÇ-2026

Zədəli Kone Kanadanın oyununa əlil arabasında gəlib - VİDEO

Yarımmüdafiəçi Qətərə qarşı əvvəlki matçda ciddi zədə almışdı
ABŞ DÇ-2026-da İran komandası üçün məhdudiyyətləri yumşaldıb
24 İyun 23:33
DÇ-2026

ABŞ DÇ-2026-da İran komandası üçün məhdudiyyətləri yumşaldıb

Yeni qaydalar 26 iyunda Misirlə keçiriləcək qrup mərhələsinin son oyunundan əvvəl qüvvəyə minəcək
Messi və Mbappe dünya çempionatlarında penaltilərsiz ən çox qol vuranları arasındadır
24 İyun 23:02
DÇ-2026

Messi və Mbappe dünya çempionatlarında penaltilərsiz ən çox qol vuranları arasındadır

Kloze penaltilərsiz 16 qolla dünya çempionatı tarixində ən çox qol vuran oyunçu olaraq qalır
Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”
24 İyun 22:45
DÇ-2026

Tomas Tuxel: “Heç kim hər oyunda 4 qol vuraraq çempion olmayıb”

İngiltərə 2 oyundan sonra 4 xala malikdir

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb
DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO
22 İyun 04:11
DÇ-2026

DÇ-2026: Kabo-Verde mundialda sensasiyanı davam etdirir – YENİLƏNİB +VİDEO

Ada təmsilçisi Uruqvaydan xal almağı bacarıb
DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır
22 İyun 23:03
DÇ-2026

DÇ-2026: Argentina Messinin dublu sayəsində növbəti mərhələyə adlayır - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “AT&T Stadium”da keçirilib