DÇ-2026: Bosniya - Qətərlə oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra Bosniya irəlidədir - 2:1.
23:53
Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında birinci hissə bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra avropalılar irəlidədirlər - 2:1.
23:44
Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 43-cü dəqiqədə qətərli Hasan Əl-Haydos hesabı dəyişib - 1:2.
23:36
Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab dəyişib.
İdman.Biz bildirir ki, 34-cü dəqiqədə qətərli Sultan Əl-Brake öz qapısına qol vurub.
23:30
Bosniya və Herseqovina - Qətər matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 29-cu dəqiqədə bosniyalı Kərim-Sem Alaybeqoviç hesabı açıb.
23:00
Futbol üzrə dünya çempionatında Qətər və Bosniya və Herseqovina milliləri C qrupunda son tur matçına çıxıblar.
İdman.Biz bildirir ki, matç ABŞ-ın Sietl şəhərindəki “Lumen Field” stadionunda keçirilir.
Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır.
Qətərlə Bosniya və Herseqovina qrupda hərəyə 1 xal toplayıblar. Qətər ilk oyunda İsveçrə ilə heç-heçə edib – 1:1, ikinci turda isə Kanadaya böyük hesabla məğlub olub – 0:6. Bosniya və Herseqovina isə ilk oyunda Kanada ilə 1:1 hesablı heç-heçə oynayıb, ikinci turda isə İsveçrəyə 1:4 hesabı ilə uduzub.
Pley-offa nəzəri şanslarını saxlamaq üçün bu komandalardan biri bu gün qələbə qazanmalıdır.