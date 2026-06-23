23 İyun 2026
AZ

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanla oyunda fərqi artırır - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 21:40
121
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanla oyunda fərqi artırır

Portuqaliya Özbəkistanla oyunda hesab arasındakı fərqi artırıb.

İdman.Biz bildirir ki, 39-cu dəqiqədə Ronaldu oyunda ikinci qolunu vurub - 2:0. Bu, portuqaliyalının dünya çempionatlarında 10-cu, ümumilikdə isə 975-ci qoludur.

21:18

Portuqaliya - Özbəkistan matçında hesab dəyişib.

İdman.Biz bildirir ki, 17-ci dəqiqədə Nunu Mendeş Portuqaliyanın ikinci qoluna imza atıb.

21:08

Portuqaliya - Özbəkistan matçında hesab açılır.

İdman.Biz bildirir ki, 6-cı dəqiqəsində Kriştianu Ronaldu hesabı açıb. Bununla da Ronaldu 6 dünya çempionatında qol vuran ilk oyunçu kimi tarixə düşüb. Ronaldu dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 9-a çatdırıb. Bu, həm də portuqaliyalı forvardın ümumilikdə vurduğu 974-cü qoldur.

21:01

Futbol üzrə dünya çempionatında K qrupunda ikinci tura start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, turun açılış oyununda Portuqaliya və Özbəkistan üz-üzə gəlirlər.

Matç “NRG Stadium”da keçirilir. Baş hakim mərakeşli Cəlal Cayeddir.

İlk turdan sonra Portuqaliyanın 1 xalı var. Onlar Konqo Demokratik Respublikası ilə heç-heçə ediblər – 1:1. Özbəkistan isə birinci turda Kolumbiyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İnfantino kuboku DÇ-2026-nın qalibinə Trampla birlikdə təqdim edəcək
20:26
DÇ-2026

İnfantino kuboku DÇ-2026-nın qalibinə Trampla birlikdə təqdim edəcək

Mundialın final oyunu iyulun 19-da keçiriləcək
Didye Deşam: “Mbappe üçün narahat deyiləm”
18:24
DÇ-2026

Didye Deşam: “Mbappe üçün narahat deyiləm”

Kilian Mbappe dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya çatdırıb
DÇ-2026: Ronaldu tənqidçilərə cavab verə biləcəkmi? İngiltərə pley-offun astanasında – İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:45
DÇ-2026

DÇ-2026: Ronaldu tənqidçilərə cavab verə biləcəkmi? İngiltərə pley-offun astanasında – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Pley-offa vəsiqə qazanan və turnirlə vidalaşmağa yaxınlaşan daha bir neçə komandanın adı müəyyən olacaq
Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir
16:54
DÇ-2026

Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi rəqibin müdafiəsini və Fabio Kannavaronun təcrübəsini xüsusi vurğulayıb
DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib - FOTO
16:23
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib - FOTO

Komandanın həkimi futbolçuların ailələri ilə qalmasının emosional baxımdan faydalı olduğunu bildirib
Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO
15:56
DÇ-2026

Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO

Argentinalı ulduzun qolundan sonra yaşanan sevinc anları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB
21 İyun 15:21
Cüdo

Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə”ni bir qızıl və üç bürünclə başa vurub