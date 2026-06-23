23 İyun 2026
AZ

Didye Deşam: “Mbappe üçün narahat deyiləm”

DÇ-2026
Xəbərlər
23 İyun 2026 18:23
44
Didye Deşam: “Mbappe üçün narahat deyiləm”

Futbol üzrə Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam komandanın hücumçusu Kilian Mbappe haqqında fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, Mbappe 2026-ci il dünya çempionatında iki oyunda dörd qol vurub.

“Deyə bilərəm ki, o, özünə qarşı çox tələbkardır.

Kilian üçün narahat deyiləm. O, burada qol vurmaq üçündür və edir. O, həm meydanda, həm də meydandan kənarda kapitandır.

Onun haqqında, eqoistliyi ilə bağlı kifayət qədər tənqid eşitmişəm, amma bu, ona aid deyil. O, kapitandır və bütün komanda üçün əla nümunə göstərir. Onun üçün ən vacib olan səmərəlilikdir.

Rekordlar qırılmalıdır.

O, milli komandada 100 oyuna çatıb və daha çox qol vuracaq. Növbədə Messi, Ronaldu var... Kilian bu yaşa çatana qədər oynayacağına əmin deyiləm, amma meydanda olduğu müddətdə həmişə çoxlu qol vuracaq.

O, standartları daha da yüksəltməyə qadirdir”, - deyə Didye Deşam bildirib.

Fransa millisi DÇ-2026-da iki oyundan sonra 6 xal toplayaraq pley-offa çıxışı təmin edib.

Kilian Mbappe dünya çempionatlarında vurduğu qolların sayını 16-ya çatdırıb. O, bu göstəriciyə görə lider Lionel Messidən iki qol geri qalır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Ronaldu tənqidçilərə cavab verə biləcəkmi? İngiltərə pley-offun astanasında – İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:45
DÇ-2026

DÇ-2026: Ronaldu tənqidçilərə cavab verə biləcəkmi? İngiltərə pley-offun astanasında – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Pley-offa vəsiqə qazanan və turnirlə vidalaşmağa yaxınlaşan daha bir neçə komandanın adı müəyyən olacaq
Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir
16:54
DÇ-2026

Martines Özbəkistanla oyundan ehtiyat edir

Portuqaliya millisinin baş məşqçisi rəqibin müdafiəsini və Fabio Kannavaronun təcrübəsini xüsusi vurğulayıb
DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib
16:23
DÇ-2026

DÇ-2026-nın ən xoşbəxt komandası müəyyənləşib

Kürasao millisinin baş məşqçisi maraqlı qərar verib
Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO
15:56
DÇ-2026

Messinin Avstriya millisinə vurduğu ikinci qola ailəsinin reaksiyası - VİDEO

Argentinalı ulduzun qolundan sonra yaşanan sevinc anları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub
Seneqal prezidentindən futbol millisinə Sadyo Mane ilə bağlı qeyri-adi tövsiyə
15:21
DÇ-2026

Seneqal prezidentindən futbol millisinə Sadyo Mane ilə bağlı qeyri-adi tövsiyə

Bassiru Diomaye Faye futbolçulara namazlarını vaxtında qılmağı söyləyib
Olisenin snus istifadə etdiyi iddia olunur
14:12
DÇ-2026

Olisenin snus istifadə etdiyi iddia olunur

Hazırda bu maddə futbol üçün ən böyük təhlükələrdən biri hesab edilir

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib