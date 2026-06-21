Kişi voleybolçulardan ibarət millimiz Gümüş Avropa Liqasında mübarizəni davam etdirirlər

Bu gün Azərbaycanın kişi voleybolçulardan ibarət millisi Gümüş Avropa Liqasında növbəti matçına çıxacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Boris Qrebennikovun baş məşqçisi olduğu kişilərdən ibarət komanda Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq.
Görüş saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan mərhələnin ilk oyununda Macarıstana 1:3 hesabı ilə məğlub olub. Görüşün setləri 19:25, 25:22, 27:29, 16:25 hesabı ilə başa çatıb.
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi isə Gümüş Avropa Liqasında mübarizəni başa vurub. Şimali Makedoniyanın ev sahibliyi ilə keçirilən üçüncü turun son qarşılaşmasında komandamız İsveçrə yığması ilə üz-üzə gəlib. Strumitsa şəhərində təşkil olunan görüşün qalibi İsveçrə millisi olub. Komandamız yarışı üç qələbə, 9 xalla başa vurub.