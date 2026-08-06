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“Yenidən Azərbaycana qayıtmaq xoşdur” - Kubalı hücumçunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Voleybol
Xəbərlər
6 Avqust 2026 13:08
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“Yenidən Azərbaycana qayıtmaq xoşdur” - Kubalı hücumçunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Qadın voleybolu üzrə “Turan” klubu Çempionlar Liqası ərəfəsində səs-küylü transferlərlə azarkeşləri sevindirməyə davam edir. Kubalı Ana Klegerin transferini də tam mənası ilə belə adlandırmaq olar.

Vaxtilə “Rabitə”nin də formasını geyinmiş 35 yaşlı hücumçu keçidinin təfərrüatlarını İdman.Biz-lə bölüşüb:

“Yenidən Azərbaycana qayıtmaq xoşdur. Ölkə çempionatının yeni gücünə çevrilən "Turan"ın dəvətini məmnuniyyətlə qəbul etdim. Yenidən iştirak edəcəyimiz Çempionlar Liqasının ab-havasını hiss etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Bu, mənim üçün karyeramda yeni mərhələ, güclü çempionatda inkişafımı davam etdirmək imkanıdır. Son illərdə Yüksək Liqanın səviyyəsi xeyli yüksəlib. Klubun böyük ambisiyalarının və ciddi hədəflərinin olduğunu bilirəm və komandanın uğur qazanmasına kömək etmək istəyirəm”, - deyə daha əvvəl Türkiyənin “Bolu Belediyespor” klubunda çıxış etmiş Kleger bildirib.

O əlavə edib ki, onun üçün təcrübəsi ilə fayda verə biləcəyi və yüksək nəticələr uğrunda mübarizə aparacağı bir layihə tapmaq vacib idi.

“Turan” mənə böyük maraq göstərdi və rəhbərliklə məşqçilər heyətinin mənə etimadını hiss etdim. Komanda ilə işə başlamağı, komanda yoldaşlarım və azarkeşlərlə tanış olmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Birlikdə çox şeyə nail ola bilərik”, - deyə kubalı hücumçu vurğulayıb.

Həqiqətən də, bəzən bir transfer böyük hədəflərlə bağlı onlarla bəyanatdan daha çox şey deyə bilir. Ananın keçidi də məhz belə hallardandır. Tovuz klubu üçün bu, sadəcə heyətin gücləndirilməsi deyil, həm də çempionluq uğurundan sonra komandanın sürətini azaltmaq niyyətində olmadığının səs-küylü təsdiqidir.

Kubalı diaqonal uzun illər dünya voleybolunun ən təhlükəli hücumçularından biri hesab olunub. Onun əsas üstünlükləri güclü servis, tor önündə aqressiv oyun və matçın ən gərgin anlarında təşəbbüsü öz üzərinə götürmək bacarığıdır. Klegerin komandaya qoşulması "Turan" üçün meydanda yeni liderin meydana çıxması deməkdir. Eyni zamanda komandanın daha bir mühüm üstünlüyü – özünəinamı və heyətin dərinliyi də artacaq.

Kleger ölkə çempionunun formasını geyinəcək digər kubalı voleybolçu Vilma Salasla güclü tandem yarada bilər. Bundan başqa, “Turan” Yaponiya liberosu Minami Yoşiokanı, koreyalı hücumçu Cey Yonq Lini, çinli blokçu Hanyu Yanqı, Slovakiyadan olan bağlayıcı Barbara Koşekovanı, serbiyalı hücumçu Marta Drpanı və Azərbaycan millisinin hücumçusu Mariya Kirilyuku da heyətinə qatıb.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
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