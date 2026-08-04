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Rusiya millisi dünya çempionatında iştirakdan imtina edib

Voleybol
Xəbərlər
4 Avqust 2026 19:17
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Rusiya millisi dünya çempionatında iştirakdan imtina edib

Ümumrusiya Voleybol Federasiyasının (VFV) prezidenti Stanislav Şevçenko Rusiya kişi voleybol komandasının 2027-ci il dünya çempionatından könüllü olaraq iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, çempionat 2027-ci il 10-26 sentyabr tarixlərində Polşada keçiriləcək.

"Polşada keçiriləcək 2027-ci il Dünya Çempionatına gəldikdə, təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən çıxmaq qərarı verildi. Biz inanırıq ki, bu turnir idman baxımından çox zəif olacaq və çox siyasi xarakter daşıyacaq", Şevçenko bildirib.

Beynəlxalq Voleybol Federasiyası (FIVB) VFV-nin mövqeyini təsdiqləyib və qəbul edib.

Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya kişilər komandası heç vaxt dünya çempionatında qalib gəlməyib. Komandanın ən yaxşı nailiyyəti 2002-ci il dünya çempionatında gümüş medaldır.

İdman.Biz
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