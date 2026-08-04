“Murov Az Terminal” Xuraman Alimovanı transfer edib

“Murov Az Terminal” qadın voleybol komandası diaqonal hücumçu Xuraman Alimovanı heyətinə qatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yerli voleybolçu 2026/2027 mövsümündən etibarən Bakı təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq. Müqavilənin müddəti və digər detalları açıqlanmayıb.
Alimova əvvəlki mövsümdə UNEC-in heyətində çıxış edib. O, 2025-ci ilin yayında həmin klubla müqaviləsini daha bir il uzatmışdı.
“Murov Az Terminal” ötən mövsüm qadınların Azərbaycan Yüksək Liqasının ilkin mərhələsini səkkizinci pillədə başa vurub. Komanda 1/4 finalda “Turan”a məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.