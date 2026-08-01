Dünya çempionatı: Beş sərbəst güləşçimiz xalça üzərinə çıxacaq

Bu gün Bakıda təşkil olunan güləş üzrə U-17 dünya çempionatı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın altıncı günündə Azərbaycanın beş sərbəst güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq.
Təsnifat mərhələsi
71 kq
Tunar Quliyev - Adilet Risbay (Qazaxıstan)
92 kq
Elgün Kərimli - Sakşam Fnu (Hindistan)
1/8 final
45 kq
Tunar Həsənov - R.Velikov (Bolqarıstan)/Ariun Erdenetuqs (Monqolustan)
51 kq
İbrahim Həsənov - Qaurav Bahi (Kanada)/Giorgi Narimanidze (Gürcüstan)
60 kq
Elcan Həsənov - Balaj Hideq (Macarıstan)/Vitold Pavlik (Polşa)
Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərimizdən Əli Cavadlı (45 kq), Abdurrahman Hüseynli (51 kq) və İsfahan Həsənov (80 kq) gümüş medala sahib olublar. Ömər Salmanov (48 kq), Elmir Çərkazov (60 kq) və Orxan Həbibli (65 kq) isə bürünc medalla kifayətləniblər.
Qeyd edək ki, dünya çempionatı Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Mübarizəyə 60-dan çox ölkədən 700-ə yaxın yeniyetmə güləşçi qatılıb. Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir.