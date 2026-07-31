Güləşçi olmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Bakı Güləş Məktəbinə qəbul başlayır

Bakı Güləş Məktəbinə 2026/2027-ci tədris ili üzrə qəbulun ikinci mərhələsi keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, seçim mərhələsində 2026-cı ilin sentyabr ayında altıncı və yeddinci sinifdə təhsil alacaq şagirdlər iştirak edə bilərlər.
Qəbulun ikinci mərhələsi avqustun 3-də saat 10:00-da başlayacaq.
Namizədlər Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Sergey Yesenin küçəsi, 94 ünvanında keçiriləcək seçim mərhələsinə qatılacaqlar.
Qeydiyyat və ətraflı məlumat üçün +994 55 212 00 44 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkündür.