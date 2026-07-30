Sərbəst güləşçilərin dünya çempionatında rəqibləri müəyyənləşib

Bakıda güləş üzrə U17 dünya çempionatı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil edilən mundialın son 3 günündə sərbəst güləş üzrə mübarizə baş tutacaq. Bu gün baş tutan püşkatma mərasimində güləşçilərimizin ilk rəqibləri müəyyənləşib.
45 kq
1/8 final
Tunar Həsənov – Radoslav Velikov (Bolqarıstan) / Ariun Erdenetuqs (Monqolustan)
48 kq
1/8 final
Hüseyn Rzazadə – Amirali Faz (İran) / Aaryan Aaryan (Hindistan)
51 kq
1/8 final
İbrahim Həsənov – Quarav Bahi (Kanada) / Giorgi Narimanidze (Gürcüstan)
55 kq
Təsnifat mərhələsi
Abbas Şəfiyev – Temirlan Murat (Qazaxıstan)
60 kq
1/8 final
Elcan Həsənov – Balaş Hideq (Macarıstan) / Vitold Pavlik (Polşa)
65 kq
Təsnifat mərhələsi
Rəşid Nazarov – Erik Papikyan (Ermənistan)
71 kq
Təsnifat mərhələsi
Tunar Quliyev – Adilet Risbay (Qazaxıstan)
80 kq
1/8 final
Nihad Süleymanlı – Martin Mokras (Slovakiya) / Ali Zakirjanov (Qırğızıstan)
92 kq
Təsnifat mərhələsi
Elgün Kərimli – Sakşam Fnu (Hindistan)
110 kq
Təsnifat mərhələsi
Hakim Tağıyev – Behruz Aşirov (Özbəkistan)
Sabah 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da yer alan güləşçilər xalçaya çıxacaq. Digər 5 çəkidə mübarizə aparan iştirakçılar isə avqustun 1-də yarışa qoşulacaqlar.