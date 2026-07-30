30 İyul 2026
AZ

Rafiq Hüseynov: “Dünya çempionatında yarışan güləşçilər sabah Azərbaycanın olimpiya ümidləri olacaqlar”

Güləş
Xəbərlər
30 İyul 2026 14:22
65
Rafiq Hüseynov: “Dünya çempionatında yarışan güləşçilər sabah Azərbaycanın olimpiya ümidləri olacaqlar”

“Bu gün dünya çempionatında mübarizə aparan güləşçilər sabah Azərbaycanın olimpiya ümidləri olacaqlar”.

Bunu Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin böyük məşqçisi Rafiq Hüseynov deyib.

Mütəxəssis komandanın Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatındakı çıxışından razı qaldığını bildirib.

“Komandamla fəxr edirəm və hər bir idmançıdan razıyam. Onların medal qazanıb-qazanmamasından asılı olmayaraq, son 6 ay ərzində göstərdikləri əzmə, zəhmətə və fədakarlığa şəxsən şahid olmuşam. Məşq zalında tökülən tər, çəkilən əziyyət və fədakarlıq mənim üçün hər bir medaldan daha böyük dəyər daşıyır. Əlbəttə, hər bir idmançı yarışa qalib gəlmək arzusu ilə çıxır. Ancaq idmanın gözəlliyi də elə bundadır ki, burada hər zaman yalnız bir qalib olur. Məğlubiyyət isə son deyil, gələcək qələbələrin başlanğıcıdır. Ən vacibi məğlub olanda ayaqda qalmağı, səhvlərdən nəticə çıxarmağı və yenidən daha güclü qayıtmağı bacarmaqdır”, - deyə o report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Millinin böyük məşqçisi medal qazanmayan idmançılara müraciət edib:

“Medal qazanmayan idmançılara xüsusi olaraq demək istəyirəm ki, ruhdan düşməsinlər. Bu gün axıtdığınız göz yaşları sabah qələbə sevincinə çevrilə bilər. Dünya çempionatı artıq tarixə çevrildi. İndi isə qarşıya baxmaq, daha böyük hədəflər uğrunda çalışmağın vaxtıdır. Hər yeni gün yeni bir şans, hər yeni yarış isə özünü sübut etmək üçün yeni bir fürsətdir”.

Komandanın qazandığı uğurlarda əməyi olan hər kəsə təşkkür edən R.Hüseynov güləşsevərlərə də səslənib:

“Bu gün bu komandanın qazandığı uğur təkcə idmançıların deyil. Burada federasiyamızın, məşqçilərimizin, şəxsi məşqçilərin, həkimlərin, texniki heyətin, valideynlərin və bizə inanan hər kəsin əməyi var. Hər birinə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Sonda isə azarkeşlərimizə müraciət etmək istəyirəm. Bu yeniyetmələrə sahib çıxın, onları dəstəkləyin və inanın. Çünki bu gün dünya çempionatında mübarizə aparan bu uşaqlar sabah Azərbaycanın olimpiya ümidləri, gələcəyin dünya və olimpiya çempionları olacaqlar. Biz onların potensialına inanırıq və əminəm ki, ən böyük uğurlarımız hələ qarşıdadır”.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Milli Gimnastika Arenasında keçirilən U-17 dünya çempionatını ümumilikdə 6 medalla ikinci sırada başa vurublar. Əli Cavadlı (45 kq), Abdurrahman Hüseynli (51 kq) və İsfahan Həsənov (80 kq) gümüş medala sahib olublar. Ömər Salmanov (48 kq), Elmir Çərkazov (60 kq) və Orxan Həbibli (65 kq) isə bürünc medalla kifayətləniblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Beş güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB
13:37
Güləş

Beş güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Milli komandamız dünya ikincisi oldu
29 İyul 22:51
Güləş

Milli komandamız dünya ikincisi oldu

Rusiya (127) birinci, İran (96) isə üçüncü yeri tutub
Ermənistanlı güləşçi: “Bizi Bakıda olduqca səmimi qarşıladılar”
29 İyul 21:05
Güləş

Ermənistanlı güləşçi: “Bizi Bakıda olduqca səmimi qarşıladılar”

Yanes Nazaryan finalda rusiyalı Aslan Dzuevə qalib gələrək qızıl medal qazanıb
Dünya çempionatı: Daha bir güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB
29 İyul 19:49
Güləş

Dünya çempionatı: Daha bir güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB

Yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir
Prezident İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib - FOTO
29 İyul 16:25
Güləş

Prezident İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib - FOTO

Görüşdə Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb
Dörd güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB
29 İyul 13:03
Güləş

Dörd güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir

Ən çox oxunanlar

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub