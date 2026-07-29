29 İyul 2026
AZ

Ermənistanlı güləşçi: “Bizi Bakıda olduqca səmimi qarşıladılar”

Güləş
Xəbərlər
29 İyul 2026 21:05
95
Ermənistanlı güləşçi: “Bizi Bakıda olduqca səmimi qarşıladılar”

Ermənistanlı güləşçilər Bakıda səmimi və yüksək səviyyədə qarşılanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Bakıda təşkil olunan U-17 dünya çempionatında qızıl medal qazanan ermənistanlı yunan-Roma güləşçisi Yanes Nazaryan (71 kq) deyib.

O, qələbə qazandığı üçün sevindiyini və Bakıda keçirilən mundialın yüksək səviyyədə təşkil oldunduğunu bildirib

“Əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Burada bizi olduqca səmimi və yüksək səviyyədə qarşıladılar. Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunub və iştirakçılar da kifayət qədər güclü idilər. Qalib gəldiyim üçün sevincliyəm”, - Nazaryan deyib.

Nazaryan təşkilati baxımdan heç bir problemlə üzləşmədiklərini vurğulayıb: “Bakıda keçirilən dünya çempionatında iştirakımız üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Bizi çox yaxşı qarşıladılar və rahat hazırlıq keçməyimiz, eləcə də yarışda çıxış etməyimiz üçün hər cür imkan yaratdılar”.

Yanes Nazaryan finalda rusiyalı Aslan Dzuevə qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionatı: Daha bir güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB
19:49
Güləş

Dünya çempionatı: Daha bir güləşçimiz medal qazanıb - YENİLƏNİB

Yarış Milli Gimnastika Arenasında keçirilir
Prezident İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib - FOTO
16:25
Güləş

Prezident İlham Əliyev Dünya Güləş Birliyinin prezidentini qəbul edib - FOTO

Görüşdə Bakıda keçirilən U-17 dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu vurğulanıb
Dörd güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB
13:03
Güləş

Dörd güləşçimiz U-17 dünya çempionatında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Ermənistan millisinin məşqçisi Bakıdakı təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirdi
00:58
Güləş

Ermənistan millisinin məşqçisi Bakıdakı təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirdi - VİDEO

Qaqik Xaçatryan Azərbaycan paytaxtında gördüyü qonaqpərvərlikdən razı qaldığını bildirib

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB
28 İyul 19:59
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB

Ömər Salmanov və Orxan Həbibli Bakıda keçirilən mundialda fəxri kürsüyə yüksəlib

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq